Recrudece la crisis educativa

Hasta el momento, las familias del jardín hospital Ramos Mejía “seguimos en lucha”, ya que si bien el lactario pudo seguir funcionando durante este año por decisión judicial, “el Gobierno pretende cerrarlo y mudarlo a otro edificio, por lo que no serían nuevas vacantes, sino un reemplazo, en detrimento de la necesidad de espacios educativos”, lamentó a AIM el especialista en Infancias, José Machaín.

Machaín recordó a AIM que el Lactario a Sala de cinco tiene jornada extendida de siete a 13 y de 13 a 19. Lo que sucede, “significa una estafa al barrio de Balvanera que en vez de sumar nuevas y necesarias vacantes de Nivel Inicial -dado que la matrícula del “Ramos” es de casi 350 alumnos- perdería un espacio educativo con historia y tradición, que en todo caso requiere inversión para su remodelación y adecuación; pero nunca su cierre”, denunció.

“Lo logrado judicialmente por la apertura del Lactario 2019, no fue el final de nuestra lucha. La ministra de Educación de Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, a partir de una resolución de 2018, pretenden cerrar el jardín del Ramos y mudarlo a un edificio que se está construyendo”, especificó el dirigente a este Medio y aclaró: “Eso no es una escuela nueva, sino un reemplazo; por lo que no implican nuevas vacantes”.

En ese sentido, las familias del Ramos seguimos en lucha. Consideramos que a la fecha estamos en una situación de limbo con nuestros hijos para ciclo lectivo 2020. Con la conducción de la escuela sin información oficial a la fecha, con versiones cruzadas que nos generan un estado de incertidumbre por la continuidad del proyecto Escuela Infantil, tal como lo conocemos hoy”, agregaron padres de la institución.

El pretendido “cierre y traslado” del jardín podría implicar eliminación de las salas de Lactario y de Deambuladores y hasta el achique de jornada. Ahora, el Jardín del “Ramos” tiene jornada extendida, dos turnos de seis horas y podría pasar en su totalidad a jornada simple, con la afectación directa a toda la comunidad educativa (trabajadores, vecinos, cuerpo docente y auxiliares).

“Un Gobierno que cierra escuelas agrede a los niños y sus familias, pero sobre todo humilla a la Patria e hipoteca su futuro. La Educación Inicial es un derecho desde los 45 días”, remarcó el referente.

Cabe recordar que el 4 de diciembre del año pasado, el ministerio de Educación porteño publicó la resolución 3968/2018 que oficializa el cierre del jardín del hospital Ramos Mejía y establece la mudanza.