Reflexiones sobre la muerte simbólica

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

La muerte simbólica es un movimiento natural y arquetípico que podemos observar en la naturaleza y en nosotros mismos.

La muerte como complemento indispensable de la vida.

En la respiración hay un instante de apnea, donde no hay inhalación ni exhalación, en los latidos del corazón también hay un momento de inmovilidad entre sístole y diástole… sirvan como simbolismo de continuas oportunidades, continuos puntos y aparte donde poder empezar de nuevo. Tan solo el miedo nos hace aferrarnos a lo que tenemos pensando que nada nuevo llegará… si un árbol tuviera miedo a soltar las hojas no podría florecer en todo su esplendor cada primavera. Necesita ese momento de reposo, ese momento de “muerte” para poder renacer.

Muerte simbólica en las relaciones auténticas

Muchas veces vemos a la persona no como lo que es, sino como lo que ha sido, esto nos impide apreciar la verdadera naturaleza de la persona que tenemos delante. Cuando hacemos el ejercicio de percibir desde el instante presente, no desde el pasado, podemos ver su renacimiento, que es el nuestro. Dejando que su pasado perezca, que se pierda y quede tan solo como información valiosa pero no como identidad real.

La muerte como catarsis

Vivimos una vida condicionada por nuestra identidad, esto engloba nuestra familia, nuestras creencias, nuestro trabajo e incluso nuestras aficiones. Cuando el personaje que hemos creado nos causa sufrimiento, estamos tan apegados que, por no soltarlo, nos empequeñecemos hasta desaparecer… Es importante contemplar la posibilidad de empezar de cero en cualquier momento. Nadie más que nosotros nos impide reiniciarnos, empezar a ser otra persona en el mismo cuerpo. Se trata de elegir entre estar muerto en vida o morir para empezar a vivir, es una decisión que tan solo puede tomar cada uno respecto a sí mismo.

Muerte simbólica en la mitología

Además de las múltiples referencias de Freud o Jung a través del psicoanálisis, Joseph Campbell estudió cómo la muerte simbólica se encuentra en prácticamente todos los grandes mitos de las principales culturas. Griegos, Zulús, Esquimales, Irlandeses, Alemanes, Egipcios, Romanos, incluso los Cristianos….todos tienen en común que sus héroes más importantes mueren en un momento determinado de su camino. No es casualidad que todos corriesen una suerte parecida, lo que querían transmitir todos estos escritos es precisamente que la muerte simbólica es una parte indispensable en el camino del héroe, como dice Joseph Campbell: “La imagen del vientre de la ballena constituye un símbolo universal del tránsito a través de un umbral mágico en el que el héroe, en lugar de conquistar o reconciliarse con el poder del umbral, es engullido por lo desconocido y parece morir para terminar renaciendo posteriormente.”

Ninguna criatura puede ascender en la escala de la naturaleza sin dejar de existir.” Ananda Coomaraswamy.

EnricCorberaInstitute.-