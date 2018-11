Reflote del submarino: Para los familiares no es un problema técnico sino de voluntad financiera

Print This Post

Los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan siguen reclamándole al Gobierno y a la Justicia que se hagan “todos los esfuerzos necesarios para rescatar el submarino y poder darles cristiana sepultura a nuestros seres queridos”. Natalia Leiva, hermana de Luis Leiva, uno de los submarinistas, dijo que lo que pretenden “es que rescaten los cuerpos, porque necesitamos velarlos y sepultarlos como corresponde”.

“Nuestro interés no es sólo por la marcha de investigación, queremos tenerlos porque son nuestra familia”. Leiva, que tiene como querellante en la causa en Caleta Olivia a Luis Tagliapietra, padre de otro de los tripulantes, sostuvo que “los representantes de la empresa (Ocean Infinity) que localizó al submarino nos dijeron muy claramente que ellos estaban en condiciones de reflotarlo una vez que lo encontraron y eso es lo que queremos nosotros”, sostuvo en diálogo con Página 12. La mujer resaltó que “lo que nos dijo el vocero de la empresa nos indica que el problema es de dinero, no de posibilidades de rescate, porque ellos cobraban una suma por encontrarlo y otra por traerlo a la superficie, de manera que el problema es presupuestario”.

Natalia Leiva señaló que hay que tener en cuenta que “mi hermano se despidió de nosotros para hacer un viaje largo del que no regresó y nosotros no podemos permitir que no rescaten los cuerpos”. Sobre las posibles causas de la tragedia, Natalia recordó que su hermano “ya nos había contado de todas las dificultades que tuvieron durante el viaje anterior, en el mes de julio (de 2017), pero nunca pensamos que pudiera ocurrir lo que pasó, de manera que vamos a seguir reclamando que rescaten los cuerpos porque es lo menos que pueden hacer por nosotros”.

Marcela Moyano, esposa de Hernán Rodríguez, jefe de máquinas del ARA San Juan, estuvo en la Base Naval de Mar del Plata la noche en que se anunció el hallazgo del submarino. “Nosotros no pedimos, exigimos que saquen los cuerpos del fondo del mar” porque “queremos tenerlos y saber la verdad de lo que pasó, porque yo estoy destruida por todo esto y todos nosotros necesitamos una reparación a tanto dolor”. Insistió en que “los familiares queremos que los rescaten y que nos expliquen cuáles fueron las causas por las que el submarino llegó a ese lugar donde ahora lo encontraron”.

Marcela Moyano quiere saber “si nuestros familiares están dentro del submarino y para eso tienen que reflotarlo”. Dijo que el gobierno nacional “tiene que comprometerse a que los van a sacar y van a aliviar en cierta forma nuestro dolor”. Moyano se ha manifestado muchas veces, a lo largo de este año, criticando también a la Armada porque “su cúpula ocultó muchas cosas y se largaron la pelota con el Gobierno y el Gobierno con ellos en forma permanente, cuando los dos son responsables”.

Jesica Gopar es la esposa de Fernando Santilli, otro de los tripulantes. Ella no está satisfecha con la información que se dio ahora sobre el hallazgo, dado que “han pasado miles de veces por ese lugar y recién ahora dicen que lo encontraron, es algo que me parece macabro”. Tiene un hijo de dos años que “ha perdido a su padre y tuvo que festejar su cumpleaños el 5 de noviembre sin tener esa presencia”. Jesica afirmó que en estos momentos “la bronca supera al dolor enorme que siento por la pérdida y por eso reclamo que nos digan de una vez por todas la verdad, porque es lo mínimo que pueden hacer para tratar de reparar todo el daño que nos han hecho, toda la angustia que vivimos sin saber la verdad”.