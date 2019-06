Refugiados: Protegidos por el derecho internacional

Print This Post

El 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado. En esta fecha conmemoramos su fuerza, valor y perseverancia y significa una oportunidad para mostrar el apoyo a todas las familias que se han visto obligadas a huir. Su condición y su protección están definidas por el derecho internacional, y no deben ser expulsadas o devueltas a situaciones en las que sus vidas y sus libertades corran riesgo. En la actualidad presenciamos los niveles de desplazamiento más altos jamás registrados, supo AIM.

En un mundo donde la violencia obliga a miles de familias a abandonar sus hogares para salvar sus vidas, es el momento de demostrar que todos estamos de parte de los refugiados.

Los refugiados son personas que huyen del conflicto y la persecución. Su condición y su protección están definidas por el derecho internacional, y no deben ser expulsadas o devueltas a situaciones en las que sus vidas y sus libertades corran riesgo.

En la actualidad presenciamos los niveles de desplazamiento más altos jamás registrados.

Una cifra sin precedente de 65,6 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. De los casi 22,5 millones de refugiados, más de la mitad son menores de 18 años.

Antecedentes

Como una expresión de solidaridad con África, continente que alberga a la mayoría de los refugiados del mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó la resolución 55/76 el 4 de diciembre de 2000, en la que declaraba el 20 de junio Día Mundial del Refugiado, haciéndolo coincidir así con el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Los refugiados y desplazados forzosos

Cada minuto, 24 personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror.

Hay varios tipos de personas desplazadas por la fuerza. Pero todos tienen algo en común:

Refugiados

Los refugiados son nuestra principal prioridad y nos preocupamos por ellos en todos los rincones del mundo.

Solicitantes de Asilo

Los solicitantes de asilo necesitan ayuda y asesoramiento mientras se aplica el estatuto de refugiado.

Desplazados Internos

Personas que huyen de sus hogares por causas parecidas a las que motivan la huida de los refugiados, pero que no cruzan una frontera internacional.

Apátridas

La vida sin una nacionalidad. Millones de personas alrededor del mundo se encuentran atrapadas en un limbo jurídico y no son consideradas como nacionales por ningún país afectando el disfrute de sus derechos básicos.

Retornados

Los repatriados son los que consiguen volver a casa – la mejor solución duradera.

Campaña de la ONU

Los refugiados se encuentran entre las personas más vulnerables del mundo. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 constituyen los instrumentos legales únicos que amparan la protección internacional de los refugiados. Según sus provisiones, los refugiados merecen como mínimo los mismos estándares de tratamiento que el resto de extranjeros en un país y, en muchos casos, el mismo tratamiento que los nacionales.

La Convención de 1951, que define quien es un refugiado, contiene una serie de sus derechos y también pone de relieve sus obligaciones hacia el país de acogida. La piedra angular de la Convención es el principio de no devolución. De acuerdo con este principio, un refugiado no debe ser devuelto a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad. Esta protección no puede reclamarse por los refugiados que están considerados un peligro razonable para la seguridad del país, que hayan sido condenados por un delito particularmente grave o que se consideren un peligro para la comunidad.

Los derechos contenidos en la Convención de 1951 incluyen:

El derecho a no ser expulsado, excepto bajo ciertas condiciones estrictamente definidas;

El derecho a no ser castigado por entrada ilegal en el territorio de un Estado contratante;

El derecho al empleo remunerado;

El derecho a la vivienda;

El derecho a la educación pública;

El derecho a la asistencia pública;

El derecho a la libertad de religión;

El derecho al acceso a los tribunales;

El derecho a la libertad de circulación dentro del territorio;

El derecho a emitir documentos de identidad y de viaje.

Algunos derechos básicos, incluido el derecho a ser protegidos contra la devolución, se aplican a todos los refugiados. Un refugiado adquiere el derecho a otros derechos cuanto más tiempo permanezcan en el país anfitrión, derecho basado en el reconocimiento de que cuanto más tiempo permanecen en calidad de refugiados, más derechos necesitan.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se estableció el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Agencia tiene el mandato de dirigir y coordinar la acción internacional para proteger y resolver los problemas de los refugiados en todo el mundo. Su objetivo principal es salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados. Se esfuerza por garantizar que todos puedan ejercer el derecho a solicitar asilo y encontrar refugio seguro en otro Estado, con las opciones de regresar a sus hogares de forma voluntaria, de integrarse locamente o de reasentarse en un tercer país.

El mandato del Acnur se distingue de otros agentes humanitarios, porque proporciona protección internacional a los refugiados que no gozan de la protección de sus gobiernos. También reconoce que se necesitan la cooperación y el apoyo internacional para complementar los esfuerzos del país anfitrión, que tiene la responsabilidad primordial de satisfacer las necesidades de los refugiados.

El 2011 estuvo marcado por una sucesión de crisis importantes de refugiados. Solamente los conflictos en Côte d’Ivoire, Libia, Somalia y Sudán obligaron a más de 800.000 personas a huir los países vecinos, la cifra más alta en más de una década. Además, se estima que 3,5 millones de personas fueron desplazadas dentro de las fronteras de sus países, una quinta parte más que en 2010. A finales de 2011, unos 42,5 millones personas en el mundo eran consideradas como desplazados por la fuerza debido a los conflictos y la persecución. Ellos incluyen 15,2 millones de refugiados: 10,4 millones bajo el mandato del Acnur y 4,8 millones de refugiados palestinos inscritos en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Unrwa).

Reconstruyendo vidas en paz y en dignidad

La Acnur proporciona protección legal a los refugiados y busca soluciones duraderas a sus problemas, ayudándoles ya sea a regresar voluntariamente a sus hogares o a que se asienten en otros países. Su objetivo es ayudar a los refugiados y a otras personas desplazadas por la fuerza a reconstruir sus vidas en paz y con dignidad.

La agencia tiene como objetivo defender los derechos de todas las personas desplazadas, entre ellas mujeres, niños, personas mayores y personas con discapacidad. Busca reunirlos con sus familias, protegerlos de la explotación sexual, el abuso, la violencia y el reclutamiento militar, y ofrece educación y formación, servicios de salud, etc.

Cuando hay una afluencia masiva de refugiados o de desplazados internos en una región, el Acnur puede enviar a 300 personas cualificadas en menos de 72 horas después de una crisis y dirige las actividades de socorro para proporcionar refugios de emergencia (campamentos, centros de acogida, refugios improvisados) y suministrar bienes esenciales tales como tiendas de campaña, mantas y lonas de plástico.

La Acnur también ayuda a construir clínicas, escuelas y pozos de agua para los habitantes del refugio y les da acceso a la atención médica y apoyo psicosocial durante su exilio. Coordina las actividades de reunificación familiar y los programas de desmovilización, de desarme y la integración de los niños vinculados a las fuerzas armadas.

Repatriación e integración

La repatriación voluntaria de un refugiado a su país o región de origen es considerada la solución más deseable de todas. A su regreso a casa, el Acnur organiza visitas regulares de seguimiento y proporciona información de seguridad mientras participa en las actividades de reconciliación comunitaria y proporciona ayuda legal.

Los refugiados que no pueden regresar a sus hogares a menudo se integran localmente en las sociedades de acogida o el reasentamiento en un tercer país. En tales casos, el Acnur apoya los programas de integración, como la orientación cultural, su idioma y la formación profesional, y ofrece asesoramiento jurídico y apoyo psicológico para garantizar que las personas estén bien integradas y reasentadas pacíficamente en las sociedades.