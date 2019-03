Reino Unido alcanzÃ³ “un mejor acuerdo” con la UniÃ³n Europea por el Brexit

Print This Post

El Reino Unido logró un entendimiento con la Unión Europea (UE) sobre “cambios legalmente vinculantes” al acuerdo del Brexit, anunció este lunes la primer ministro Theresa May tras una reunión de último momento con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en Estrasburgo.

“Los diputados tenían claro que se necesitaban cambios legales en la salvaguarda [irlandesa]. Hoy hemos conseguido cambios legales”, indicó la mandataria, durante una conferencia junto a Juncker.

“Esta noche en Estrasburgo, la primera ministra (Theresa May) obtuvo cambios legalmente vinculantes que refuerzan y mejoran el acuerdo de retirada y la declaración política”, señaló, en tanto, David Lidington, viceprimer ministro británico, quien pidió a los diputados británicos votar el acuerdo cuando les sea presentado el martes.

Lidington prometió a los diputados británicos la presentación de dos documentos. “El primero confirma que la UE no podrá mantener al Reino Unido de manera indefinida en la zona de seguridad”, precisó el dirigente británico refiriéndose al dispositivo que prevé el mantenimiento, en último recurso, del Reino Unido en una Unión aduanera para evitar el regreso de una frontera tradicional entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte.

Además, “el instrumento común refleja el compromiso del Reino Unido y de la UE para trabajar para el reemplazo” de esa zona de seguridad con ajustes alternativos de aquí a diciembre de 2020.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, advirtió que la retirada de Reino Unido podría no producirse, si no se aprueba el acuerdo de divorcio negociado con Londres, tras una reunión de última hora en Estrasburgo con May.

“Es este acuerdo o el Brexit podría no tener lugar”, subrayó Juncker en rueda de prensa con la primer ministro, donde adelantó que “no habrá una tercera oportunidad”.

Durante la rueda de prensa con May, el presidente de la Comisión Europea sostuvo que el acuerdo da más garantías a las dos partes sobre la salvaguarda irlandesa.

“Es una póliza de seguros”, dijo Juncker, quien insistió en que el nuevo instrumento “complementa el acuerdo sin reabrirlo”.

En las últimas semanas, los líderes de la UE habían descartado reabrir el texto del acuerdo y rebajar el alcance de la salvaguarda, que en Bruselas protege los acuerdos de paz de 1998, que no permiten levantar una frontera entre las dos Irlandas, así como la integridad del mercado único.

“Con estos cambios vinculantes queda claro que (la salvaguarda) será temporal y que si se aplicase pues también garantizamos alternativas como también pidió el Parlamento”, aclaró May.

Sin embargo, una vez conocido este nuevo paso entre el Reino Unido y la UE, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, pidió a la oposición rechazar el acuerdo, a pesar de las concesiones negociadas a última hora.

“El acuerdo alcanzado esta noche con la Comisión Europea no contiene nada que se aproxime de los cambios que Theresa May prometió al Parlamento”, expresó en un comunicado.

“Es por ello que los legisladores deben rechazar este acuerdo”, añadió.

De esta manera, May tendrá que defender este martes el acuerdo revisado ante el Parlamento y conseguir el respaldo que no obtuvo en su primer debate hace 105 días.