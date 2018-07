Repudian el plan de volcar las fuerzas armadas a la represión interna

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, seccional Paraná, expresaron a AIM el más enérgico repudio al proyecto de Mauricio Macri y del ministro de Defensa, Oscar Aguad, de ‘reforma del Sistema de Defensa Nacional’, ya que aseguraron que “la intención de volcar el ejército a la represión interna es una nueva avanzada contra el pueblo, de neto corte fascista”.

En ese marco, llamaron “a la unidad de todas las fuerzas democráticas para oponernos en todos los frentes y expresar nuestro rechazo a este proyecto”.

“Pretenden acallar la protesta a sangre y fuego. No es un mero símbolo el hecho de que hayan elegido un ex centro de detención como Campo de Mayo para anunciar este plan. No es una mera casualidad que intenten avanzar en este sentido cuando al recrudecimiento del ajuste y la entrega, las organizaciones populares y los trabajadores respondemos movilizados y profundizando la unidad, la multisectorialidad y la coordinación de nuestras luchas”, aseguraron desde Agmer.

En ese sentido, destacaron con convicción y respaldo de la historia del pueblo, que “estos aprestos represivos ¡No pasarán!”.