Repudio mundial: Mató a una jirafa negra y publicó las fotos

La cazadora Tess Talley asesinó a una jirafa negra en Sudáfrica, subió las fotos a las redes sociales y dijo sentirse orgullosa: “Es un pasatiempo, me encanta”.

Talley señaló en una entrevista con CBS News que hizo almohadas decorativas y un estuche con los restos de la jirafa.

“Hacer lo que te gusta hacer, es alegría y orgullo. Si no amas lo que haces, no vas a seguir haciéndolo. Todos piensan que la parte más fácil es apretar el gatillo, pero no lo es. Esa es la parte más difícil. Pero ganas tanto respeto y aprecio por ese animal porque sabes por lo que está pasando. Se ponen aquí por nosotros. Los cosechamos, los comemos”, lanzó.

