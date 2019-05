Revisión del fallo: Se filtró una carta de Nahir Galarza

Connect on Linked in

A dos meses de que se cumpla el primer aniversario del veredicto que condenó a Nahir Galarza a la pena de prisión perpetua por el crimen de su ex novio, Fernando Pastorizzo, se filtró una carta manuscrita que la joven habría escrito el día de su detención.

El texto fue escrito antes de que Nahir se entregara en la fiscalía, pero no fue presentado en el juicio. Sin embargo, se filtró a pocos días de que se realice la primera instancia revisora del fallo que la condenó, en la cual la defensa buscará reducirle la pena por considerar que el crimen fue el resultado de la violencia que la víctima ejercía sobre la joven de 20 años.

A días de la primera instancia revisora del fallo en Cámara de Casación Penal de Concordia.

“El manuscrito es real y de puño y letra de Nahir. Fue escrito por ella, contando sus vivencias durante las horas del trágico suceso, y lo hizo durante los minutos previos a entregarse en la fiscalía”, dijo a Radio Mitre Jorge Zonzini, exvocero de los Galarza. “Lamentablemente por una contraorden a la que ella no supo cómo negarse, luego, ante el fiscal solo reconoció el hecho y entregó el arma de su padre sin mencionar el contenido del manuscrito”, cerró.

La carta tiene el foco puesto en la supuesta violencia de género tanto física como psicológica a la que Pastorizzo la sometía y está dividida en cinco puntos que terminan en la noche del asesinato. Sobre ese día, Nahir sostiene que desbloqueó del WhatsApp a su ex para pedirle que le devolviera el cargador de su celular.

“Cuando llegué, golpeé la puerta y agresivamente comenzó a preguntarme por qué no le atendía las llamadas”, relató la joven, que además aseguró que la víctima no dejaba de insultarla a los gritos y que, para no empeorar las cosas, accedió a que la llevara a su casa. “Él se ponía violento y yo tenía que hacer lo que él quería. Y además no me gustaba verlo así en ese estado irreconocible”.

Según sus palabras, en el trayecto Pastorizzo se había “calmado” y por eso lo dejó entrar a su casa. Pero, al pasar por la cocina, “él agarró la pistola de mi papá que estaba visiblemente arriba de la heladera”, contó. Después Nahir dice que tuvieron relaciones sexuales, pero que entonces él empezó a insultarla y reprocharle por los otros chicos con los que salía y volvieron a discutir.

“Se puso violento”, escribió Nahir, y agregó que al decirle que no quería continuar con la relación, la agredió. “Me agarró de los pelos y no paraba de decirme insultos muy graves que no quiero repetir porque me dan vergüenza”, aclaró. El texto concluía con el crimen de Fernando e insiste en la versión del accidente.

La carta termina con frases contundentes: “Todo fue muy rápido”, “Él frenó de golpe y se me salió el disparo”, “Ni pensé si estaba cargada o no”, “Me sorprendió el segundo disparo”, “Lo primero que se me cruzó por la cabeza fue mi papá, era su arma y yo no sabía qué hacer”.

Fernando murió ese 29 de diciembre de 2017 y ella, en julio del año pasado, fue condenada a cadena perpetua, una pena de 35 años, por el homicidio.