Revocaron la prisión preventiva de la diputada Aída Ayala

La Cámara Federal de Casación Penal revocó la prisión preventiva contra la diputada nacional Aída Ayala (UCR), acusada por lavado de dinero y otros delitos en una causa que investiga hechos durante su gestión como intendenta de Resistencia.

Tras varias idas y vueltas, la radical logró este jueves un fallo favorable: Casación había anulado la prisión en diciembre pasado, pero luego la Cámara Federal de Apelaciones chaqueña volvió a confirmar la medida dictada en su contra por la jueza Zunilda Niremperger.

La decisión de la Sala IV fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Además de la legisladora, el fallo beneficia a otros acusados como Jacinto Sampayo, Rolando Acuña, Carlos Huidobro, Alejandro Fischer y Pedro Martínez.

Los magistrados resolvieron “hacer lugar a los recursos de casación deducidos por las defensas particulares” de los procesados y, de esta manera, los imputados detenidos recuperarían la libertad y el pedido de prisión contra Ayala quedaría sin efecto.

En la resolución, el juez Carbajo consideró que “existen medidas menos restrictivas que el encarcelamiento para asegurar la comparecencia de los imputados al juicio oral y público”.

En tanto, Hornos señaló que “frente a la posible afectación generada en la situación jurídica de las personas involucradas en el proceso y atento a la naturaleza de las cuestiones en juego por la materia discutida, corresponde hacer lugar a las impugnaciones, casar y revocar la decisión recurrida”.

Tras conocerse la noticia, la legisladora expresó: “Estoy muy tranquila con este fallo, sé que la verdad siempre sale a la luz y soy inocente. Siempre estuve a derecho, siempre creí en la Justicia, hoy el nivel superior ha entendido que tenía que estar en libertad”.

“Soy inocente y en el juicio oral y público se va a demostrar. Todo el pueblo puede participar. Se van a aportar todas las pruebas que ya están en el expediente para saber que no hubo lavado, no me quedé con dinero ajeno”, se defendió Ayala.

El desafuero de Ayala no se trató nunca en el recinto de Diputados, dado que Cambiemos logró desactivarlo en la Comisión de Asuntos Constitucionales. A pesar que luego de eso se sucedieron distintos fallos adversos para la diputada, la discusión no se retomó.