Revuelo en el Parlamento britÃ¡nico

Revuelo en el Parlamento británico. Theresa May se burla del intento de moción de censura por parte de Jeremy Corbyn al que ha calificado de “pantomima”, mientras que éste habría murmurado “mujer estúpida”, cuando May evocaba la posibilidad de aplazar del voto del Brexit.

Ante el riesgo inminente de un Brexit sin acuerdo y los planes de contingencia aprobados por Bruselas, aumenta la presión sobre Theresa May quien ha advertido que el Reino Unido se está preparando para lo peor. Un posible divorcio por las bravas que podría tener un coste estimado de 450.000 millones de euros.

“Se puede enfadar todo lo que quiera, pero ha demostrado que no tiene un plan para el Brexit. Sé que es Navidad, y que ha buscado en su calcetín junto a la chimenea y bajo el abeto navideño y que aún no ha encontrado un plan Brexit”, bromeaba May dirigiéndose a Jeremy Corbyn, quien ha sido criticado este miércoles por aparentemente murmurar “mujer estúpida” en referencia a la primera ministra británica

“Un Brexit sin acuerdo sería un desastre para nuestro país, y ningún gobierno responsable lo permitiría, dijo Corbyn. La Primera Ministra está dejando pasar el tiempo de manera irresponsable en un intento vergonzoso de hacer creer que su acuerdo parezca el menor de los dos males “.

El Gobierno británico mantiene su objetivo de reducir la inmigración en el Reino Unido a menos de 100.000 personas al año tras el Brexit. Pero, los grupos empresariales advierten sin embargo que la economía británica podría desmoronarse sin un acuerdo de divorcio.

“Poner fin a la libertad de movimientos es lo único de lo que Theresa May se puede jactar en sus negociaciones del Brexit. Nos preocupa la retórica que aparece en la Cámara y en la Prensa, y que puede crear un ambiente hostil y tóxico para nosotros, asegura Axel Antoni, portavoz de los tres millones de ciudadanos europeos que residen en el Reino Unido. “

Las empresas británicas han advertido del riesgo que corre la economía de quedar sumida en el caos. Piden a los parlamentarios que dejen de jugar a la política en Westminster y que respalden el acuerdo del Brexit de Theresa May.

Euronews.-