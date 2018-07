Rial se toma licencia y no regresa a “Instrusos”

Connect on Linked in

El conductor regresó de sus vacaciones con su pareja y las hijas de ella, y habló de la decisión que tomó, en medio del tratamiento psiquiátrico de Morena. “Empiezo una licencia de por lo menos tres o cuatro meses. Tengo temas pendientes y además estoy armando algo laboral con el grupo América”, le anunció el conductor a Telebajocero, sitio de su compañero Adrián Pallares.

“Lo que estoy preparando tiene que ver con la posibilidad de generar ficción en América, y ya estoy trabajando en eso. Esta licencia es por unos meses y luego regreso a Intrusos, el ciclo emblema de la pantalla de América, para hacer una nueva temporada, la número diecinueve”, agregó Rial, sin entrar en los “temas pendientes” que lo llevaron a tomar tamaña decisión.

Según pudo saber Ciudad, en las próximas horas Morena Rial recibirá el alta de la clínica psiquiátrica donde está internada, y su padre quiere seguir de cerca la recuperación de su hija, quien en los últimos meses estuvo enfrentada a su padre.

“Con Morena ya nos vemos, ya nos abrazamos y ya nos hablamos. Estoy feliz. Ahora me voy a tomar unos días, que me debía, porque además estoy armando una familia con Romina. Me encontré con una mujer de fierro. ¡Lo que me está apoyando! Sin ella, llevar adelante esto hubiera sido imposible. Estamos armando esta familia que va a ser de Morena también. Somos los que la estamos conteniendo. Y los amigos…”, contaba el conductor en Intrusos, antes de su viaje a Disney.

“Sé que suena a frase vacía, a sobrecito de azúcar. Pero cuando hay amor, te podés equivocar y pensar que no es amor, transformarlo en bronca, pero cuando se empieza a limpiar la maleza, se empieza a ver claro. Hay algo indestructible entre padres e hijos. Ese hilo rojo no se puede destruir con nada. Se puede tensar, pero es como un elástico. Vuelve a su origen. Eso es el amor con Morena. Ella estira, estira y cuando larga, yo estoy acá…”, remarcó Rial al aire hace dos semanas.

El canal deberá definir quién conducirá Intrusos durante la ausencia de su alma máter. Por lo pronto, Moria Casán ya dio el okey para seguir al frente del ciclo por las próximas dos semanas, haciendo doblete con Incorrectas, el programa que conduce en la segunda tarde del canal. Pero luego dejará la silla y hasta el momento es una incógnita quién la ocupará.