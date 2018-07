Connect on Linked in

“Es duro, dificultoso y la prudencia y la inteligencia indican que uno tiene que bajar los decibeles porque si no se transforma en una especie de tragedia y no lo es”, dijo el actor sobre las declaraciones de Valeria Bertuccelli.

“Me trató de una manera que no se trata a una compañera de trabajo. La pasé muy mal. Hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas. Muchas veces pasan situaciones así, pero yo intenté resolverlo de la mejor manera: hablando con él. Sin embargo, lo que pasó después fue muy tremendo. Cuando decidí irme, cosa que me costó y me dolió, lo primero que hice fue hablar con él, que era mi amigo. Fui a su casa a charlarlo y lo primero que me dijo es que no hable con nadie para que no digan pavadas”. Esas fueron las declaraciones de Valeria Bertuccelli sobre su colega Ricardo Darín en el programa Luis Novaresio Entrevista.

A partir de esa nota, muchos actores, actrices y amigos del actor mostraron su solidaridad con él. Andrea Pietra, Arturo Puig, Norma Aleandro y Marina Glezer fueron algunos de ellos.

Luego de que se hayan calmado un poco las aguas, Intrusos fue a buscar la palabra del actor a Rosario, donde está haciendo gira con su obra, Escenas de la vida conyugal. “Estoy conmocionado, pero bien. Le pedí a mis compañeros que no salgan a hablar porque los atacan. No tiene sentido. Es muy difícil pararse frente a la difamación. Es duro, dificultoso y la prudencia y la inteligencia indican que uno tiene que bajar los decibeles porque si no se transforma en una especie de tragedia y la verdad es que no lo es. No murió nadie, por suerte. Hay que poner las cosas en la dimensión en la que es”, dijo el actor.

Visiblemente incómodo, prosiguió: “No quiero hacer una conferencia de prensa de esto. Estoy bien, estoy perfecto, bah, perfecto, vos me entendés, estoy todo lo bien que puedo estar”.

Con respecto a su reciente incorporación a la Academia de Hollywood, detalló: “Lo de Hollywood es una gilada. Está todo bien, pero es un accesorio”.

Fuente: Elonce desde Diario Show