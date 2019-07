Ripari: “Estamos en una situación límite”

Print This Post

Las instituciones que se prestan servicios para personas con discapacidades están en una situación límite, ya que “a la falta de pagos de Nación y desactualización de partidas se suman fuertes recortes”, denunció a AIM la titular de la Asociación de Padres y Amigos de Niños y Adolescentes Aminorados (Apana), Cristina Ripari. Además, advirtió que el gobierno nacional tiene la intención de avanzar en un proyecto para derogar la Ley de discapacidad.

El capitalismo trata como seres fungibles a los cuerpos que considera improductivos. Ese principio reproduce el gobierno nacional de Cambiemos, que no sólo recorta sobre los activos sino que descarga un brutal ajuste sobre jubilados y, más aún, discapacitados. Con ese espíritu distópico, el Estado nacional lleva adelante recortes en pensiones y prestaciones para personas con discapacidad.

En ese marco, instituciones como Apana padecen las políticas neoliberales de recortes de derechos. “Cada vez se hace más difícil sostener las instituciones”, indicó a esta Agencia Ripari, quien precisó que la situación “está al límite, nadie defiende ni piensa en las personas con discapacidad”.

Al respecto, precisó que la deuda de Nación con las instituciones es millonaria y los pagos son de porcentajes ínfimos que no permiten a esas organizaciones continuar funcionando: “siempre se deposita a cuenta gotas, nunca hay una reguilad en los pagos que nos permitan sostener. Ni hablemos de ponerse al día”.

“Tener una regularidad ayudaría a poder planificar, pero actualmente hay incertidumbre y estamos supeditados a las decisiones de ellos. Hay instituciones que pasan entre siete u ocho meses sin cobrar y cada vez es peor”, precisó la docente quien subrayó: “Estamos aguantando las instituciones en nuestros lugares de trabajo. Prestamos el servicio porque no vamos a caer en la desidia de no atender a los chicos, porque es un derecho. Pero Nación tiene la obligación de cubrir la atención y deben cumplir con las instituciones que ponemos el hombro para que esto funcione y no se corte”, apuntó.

Ante ese escenario, contó que las entidades de Paraná dialogan con organismos del gobierno provincial “quienes nos entienden y acompañan”, pero remarcó que a nivel nacional “nadie da respuestas”.

“Bajo toda esta influencia mediática donde se pone énfasis en esa guerra absurda que estamos viviendo los argentinos con las próximas elecciones perdemos de vista lo necesario, lo real, lo que nos debe ocupar, es decir, que no es otra cosa el bienestar de un pueblo que diariamente necesita volver al punto de partida, comer, trabajar, estudiar y pensarse y replantearse que es lo que quiere para sí”, agregó.

Por otro lado, adelantó que el Foro (Apana, San Francisco y Don Uva) promoverá reunirse con legisladores nacionales ante los rumores de un proyecto de Ley que derogaría la Ley de discapacidad en el país, “lo que significaría un gran retroceso que no podemos permitir”.