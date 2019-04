¿Rito satánico? Profanan panteones y roban un cráneo

Print This Post

Se conocieron detalles escabrosos del hecho ocurrido en el cementerio de San Salvador. El encargado de la necrópolis afirmó que nunca vio algo así. Desde la Policía confirmaron que la hipótesis más fuerte es la del rito satánico.

Tras la profanación de panteones, el encargado del cementerio de San Salvador, Néstor Avancini, contó que “desde el 1 de mayo de 2005 que estoy a cargo de la administración, jamás he visto semejante atrocidad”.

“Ha habido pequeños destrozos y hemos visto de todo – como rituales, personas que van a fumar “porro”, a tomar cerveza o incluso a tener relaciones sexuales” – sin embargo, “esto nunca”, afirmó.

El funcionario municipal detalló a LT 15 que durante la mañana del lunes “se sumaron nuevas denuncias a las registradas en otros panteones”. Subrayando que la situación afectó a “cuatro panteones” de esa necrópolis.

Un cráneo

Avancini lamentó lo ocurrido y agregó que una de las familias afectadas por el hecho inclasificable denunció que “en uno de los féretros faltaba el cráneo del fallecido”.

“Pasaron dos hechos durante el transcurso de una semana y en éste último se encontraron velas de colores y otros objetos rituales”, comentó el encargado del lugar. A la vez, que descartó el móvil del robo porque son “panteones muy antiguos, con candelabros de bronce de un valor incalculable, y sin embargo no fueron tocados”.

La hipótesis del rito satánico

Durante la mañana del lunes, la policía de San Salvador – con su gabinete de Criminalística – estuvo buscando rastros. Luego, se hizo presente la fiscal Rosana Lugren.

El subjefe de Policía, Fabián Fracchía, no descartó que se haya tratado de un rito satánico debido que no hubo faltante de elementos, salvo un cráneo. “No se descarta nada. Una de las hipótesis es esa, porque había elementos de valor como bronce, y no se tocó nada. Así que la hipótesis más fuerte que se maneja sería esa”, dijo a Mercurio TV.

En este punto, dejó en claro que “más allá de eso, estos hechos se van a investigar hasta las últimas consecuencias, porque sentimentalmente para las familias es muy doloroso”.

Por otro lado, manifestó que “la semana pasada había habido algunos daños, en uno de esos mismos panteones. Y este fin de semana, han ingresado a dos de ellos, donde abrieron algunos féretros”.

Fuente: Diario Río Uruguay/Reporte Cuatro