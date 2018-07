Roban comercio con cajas de cartÃ³n en la cabeza para no ser reconocidos

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El dueño de una mueblería capturó a uno de los delincuentes, que aterrorizado se ofreció a delatar a su cómplice, mientras esperaban la llegada de la policía. La víctima asegura que los uniformados le dijeron que no podían realizar allanamientos sin orden judicial y que desde la fiscalía le piden que recupere una prenda que se sacó uno de los malvivientes para poder identificarlo. Le sustrajeron una computadora y, poco después, una persona concurrió a preguntar cómo era el aparato porque había comprado un artefacto similar a muy bajo precio y creía que era producto de un ilícito.

Dos delincuentes ingresaron a robar con la cabeza tapada con cajas de cartón para no ser identificados por la cámara de seguridad en una mueblería ubicada en Lieberman al 266, de la ciudad de Concordia. Los malvivientes se robaron una computadora de escritorio marca -Compaq todo en uno y se dieron a la fuga pero uno de ellos fue perseguido por el dueño y lo retuvo hasta que llegó la policía.

Sobre lo ocurrido, Ariel, propietario de la mueblería, dijo a El Sol que “estaba en horario de comercio, tipo 9:10, cuando ingresan dos personas con una caja en la cabeza cada uno, colocadas hasta la frente, para taparse de la cámara de seguridad que estaba grabando. Entraron a forcejear con violencia, pidiendo dinero. Mientras uno hacía de campana afuera, el otro entró cuando había una señora mayor de edad comprando, quería la plata, quería la plata y comenzó a forcejear. Cuando me vio ingresar al local (porque estaba atendiendo mi esposa), se puso nervioso y manoteó la computadora portátil Compaq y atinaron los dos a salir disparando. Después, salí yo en la moto, para ver sí podía recuperar algo”.

Ariel prosiguió su relato diciendo que: “yo los corrí con la moto y los encerré, entramos a forcejear y uno empezó a amenazarme y a hacerse el pesado con un revólver o diciendo que tenía algo y ahí entramos a las trompadas y lo pude reducir. Lo mantuve quieto, tirado, hasta que pudo venir la policía”.

Del mismo modo, el comerciante relató que “el delincuente delataba a la otra persona que era la que había robado y él se ofrecía por su propia voluntad a llevarnos hasta la casa del que nos había robado, para poder recuperar la computadora que se había llevado. Y en esa, discusión, ingresó la policía. Le explicamos lo que había pasado pero nos dijeron que ellos no podían hacer nada sin una orden judicial de allanamiento y, así, estábamos todos parados en la esquina de Lieberman y Brown para ver qué pasaba”.

“La policía pudo identificar al detenido -dijo Ariel- pero pedían (desde la fiscalía) que se recupere el buzo que tenía el muchacho que ingresó a robar y que se lo había sacado y tirado en la huída, para poder identificar a la persona que se llevó la computadora. Hasta ahora no pude recuperar la computadora, no se pudo recuperar nada porque no se sabe qué hizo con la computadora. Supuestamente se desprendió rápido del aparato porque la vendió de camino”, aseguró.

Ariel recordó que, “lamentablemente, ingresó al negocio una persona diciendo que le había comprado a uno de los delincuentes. Entró preguntando cómo era la computadora porque él había comprado una a un dinero muy bajo, para preguntar a ver si era la que nos habían robado y eso nos deja a nosotros el pensamiento que como sociedad se genera la violencia o se generan los robos porque nosotros mismos, que somos los ciudadanos, le compramos las cosas a los delincuentes; entonces cada día se genera más la delincuencia”.

Fuente: El Sol