Se llevaron celulares, notebooks y otros elementos por valor de más de 300 mil pesos. El comercio está a menos de 100 metros de la Departamental de Policía de Paraná y frente a la Comisaría Segunda.

Un comercio ubicado frente a la Comisaría Segunda de la capital entrerriana fue el blanco de los ladrones durante esta madrugada. Según pudo conocer este medio, los delincuentes se llevaron celulares, notebooks y otros elementos por valor de más de 300 mil pesos.

Cerca de la Departamental

El local que funciona bajo la denominación de “Electronova”, se encuentra ubicado en calle Gualeguaychú al 200, más precisamente, a menos de 50 metros de distancia de la Departamental de Policía de Paraná y frente a la sede de la Comisaría Segunda de la capital entrerriana. El comercio fue atacado por ladrones, que ingresaron por la puerta del frente del local tras forzar la cerradura de la misma, indicaron.

Más de 300 mil pesos

Los ladrones se alzaron con diez notebooks y diez celulares lo que sumaría un valor superior a los 300 mil pesos. La comisario Eliana Galarza, Jefa de la Comisaría Segunda, señaló que “esta mañana, el empleado ingresó y notó que la puerta estaba sin llave. Al revisar el local, encontró que las notebooks y los celulares que se hallaban en las vitrinas, no estaban”, explicó.

Por otra parte, la comisario dijo que los ladrones contaron con varias situaciones que facilitaron su accionar y complican la investigación. Al respecto, indicó que el local cuenta con una cámara de seguridad que “aparentemente, filmaba pero no grababa”, dijo y agregó que “el propietario del comercio nos indicó que la cámara no grababa y la alarma funcionaba mal y por eso, no había sido colocada”, afirmó Galarza.

Cómo ingresaron

A simple vista se puede apreciar que las cerraduras se encuentran mal colocadas en la puerta de blindex y esa vulnerabilidad, fue lo que permitió el accionar y el ingreso de los ladrones. “Lo que se constató es que las cerraduras fueron despegadas de la puerta de vidrio y así, pudieron ingresar”, afirmó la Jefa de la Comisaría Segunda.

La comisario Galarza dijo que “la propietaria del comercio podría promover la denuncia porque cuenta con seguro. Además, afirmó que tenía intenciones de mudarse porque las ventas estaban bajas y no le habían resultado redituables”, sostuvo la funcionaria policial.

Revisan las cámaras

En referencia a la cercanía de la Comisaría Segunda y el comercio que sufrió el robo, la titular de la sede policial remarcó que “uno no se imagine que esto puede llegar a pasar. Se está trabajando con las cámaras de la cuadra, para establecer la hora del robo”, dijo, y agregó que “no hay personal en el ingreso a la Comisaría porque calle Gualeguaychú, es una zona de mucho tránsito de gente y de personal policial. Por eso, es un hecho que nos tiene desconcertados”, afirmó la comisario Galarza.

Elonce.com