Romero: “Desaliento totalmente que se involucre a un sector político o del justicialismo”

La ministra Gobierno de Entre Ríos, Rosario Romero, dijo a AIM que desestima “totalmente que, a priori, se involucre a un sector político o del justicialismo” el incendio de la vivienda del intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein.

La ministra explicó a esta Agencia que el incendio intencional a la vivienda de Hein está en investigación y hay un detenido. Al respecto, apuntó que se avanzó en la investigación que develó “un episodio de discusión anterior y se llegó al presunto autor, sobre la base de un allanamiento en un domicilio y otras pruebas”.

En ese sentido, aclaró que nada se corresponde con las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien señaló habría sido un militante kirchnerista el autor del atentado. Para Romero no hay que politizar el conflicto: “No tenemos nada que indique que haya un sector político en especial que esté involucrado en esta situación”.

“No tenemos nada en la investigación que avale esa conclusión o hipótesis que adoptaron ciertos medios nacionales, no es ésa la situación de la investigación. Sí se sabe que hubo una discusión previa (con el detenido) sobre un tema personal o un requerimiento propio de la gestión” del Intendente “que probablemente motivó este desenlace”, precisó.

En ese marco, desalentó “totalmente que a priori se involucre a un sector político o del justicialismo porque nada indica que esto sea así”.

“Una cosa es el delito y otras muy distintas las modalidades de campaña; no hay que utilizar la comisión de un delito como modalidad de campaña, no hay que mezclar”, opinó. Al respecto, agregó que pidió a Bullrich explicaciones: “Le mandé un mensaje y le dije que no había nada de eso y me dijo que se lo había comentado alguien de Basavilbaso; pero es un comentario, no es la línea de la investigación”.