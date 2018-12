Rusia como creciente destino estudiantil

Connect on Linked in

Muchas universidades rusas como la Estatal de Moscú son bien conocidas en todo el mundo. En los años 90, por la recesión económica, pasaron momentos difíciles, pero en los últimos diez años, el sistema de educación superior ruso ha vivido cambios radicales.

La Escuela Superior de Economía en Moscú forma parte de las diez mejores universidades en Rusia, pero no se queda ahí. Fue una de las fundadoras de la Asociación de Universidades Globales con un objetivo: formar parte de las 100 mejores universidades del mundo.

Para el investigador australiano de postdoctorado Russel Chan“Rusia tiene un ambiente de investigación muy dinámico que mucha gente en Occidente no conoce. He visitado Moscú antes y he visto algunas investigaciones aquí. Así que me impresionó mucho el trabajo que están haciendo en Rusia”.

Russel estudia neuroeconomía: cómo nuestro cerebro toma decisiones económicas, a veces espontáneas e irracionales. Comprender cómo funciona el cerebro es un nuevo enfoque de las ciencias económicas. Y uno de los mejores laboratorios en la Europa del Este, el Instituto de Neurociencia Cognitiva, está aquí.

La estudiante de económicas de la Universidad de Warwick, Snigdha Mohan, explica: “Mi formación es la de economista. Eso no me impide estudiar algo como la ciencia cognitiva que está relacionada con la psicología económica y la neurociencia “.

El decano Yaroslav Kuzminov, al frente de la Escuela Superior de Economía asegura: “Es muy importante para nosotros atraer jóvenes con talento de todo el mundo a nuestra universidad. En primer lugar, tenemos varias escuelas de verano e invierno, donde invitamos a estudiantes extranjeros y científicos líderes en sus especialidades. El segundo enfoque es internacional; los concursos científicos. Los organizamos junto con la Asociación de Universidades Globales. Esta es una de las áreas de trabajo más prometedoras para atraer talentos”.

Hay cerca de 300 mil estudiantes extranjeros en Rusia. Por supuesto, no todas las mejores universidades y laboratorios se encuentran en Moscú. Tan sorprendente, como cierto: cada vez son más los estudiantes extranjeros que eligen otras ciudades y van a estudiar incluso al Lejano Oriente de Rusia. Este es el caso de Sandro. Viene de Brasil y decidió estudiar en Vladivostok. Este moderno campus alberga alrededor de 25 mil estudiantes. Casi el 15 por ciento son estudiantes extranjeros. ¿Qué lo hace tan atractivo?

No hay dudas para el brasileño Sandro Araujo: “En Sudamérica la educación es muy cara. A veces, lo que pagas aquí en un año es lo que pagarías en Sudamérica en un mes. Por eso mucha gente de países sudamericanos como Brasil, Colombia o Ecuador vienen a Rusia”.

Estudiantes de más de 70 países del mundo estudian en Vladivostok. Muchas asignaturas se imparten en inglés como en la Facultad de Biomedicina o en el Centro Científico de nanotecnología. Actualmente, los expertos de este centro, junto con sus colegas extranjeros, participan en la identificación de las nanopartículas más dañinas de los gases de escape de automóviles, motocicletas o buques mercantes.

Esta página web está creada especialmente para estudiantes extranjeros; una forma fácil de llegar a cualquiera de las 500 universidades de Rusia en tan solo unos pasos.

Valery Chernyshev, investigador de doctorado en nanotecnología por la Universidad Federal del Lejano Oriente se centra en su especialidad: “Aquí estamos estudiando los componentes sólidos de los gases de escape de los motores de los automóviles de gasolina y diesel. Esto es muy importante para nuestros colegas de Vietnam”.

Otras veces los destinos son fruto del consejo de compañeros oprofesores. Es el caso del vietnamita Trong Hien: “ Muchos de mis profesores estudiaron en Rusia. Por eso decidí venir aquí. Esta universidad tiene buenas condiciones para estudiar ”.

Por Sergey Shcherbakov para Euronews.-