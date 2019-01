Sábado y domingo con sol a pleno y esto ya es noticia

Connect on Linked in

Las buenas condiciones meteorológicas se mantendrán durante el fin de semana en Entre Ríos, como hacía mucho no se daba. Se prevén temperaturas mínimas agradables, de 14° y 16° C y máximas que no superarán los 29° C, según pudo saber AIM.

Las lluvias y bajas temperaturas marcaron el fin de 2018 e inicio de 2019. Pero para los próximos días se pronosticaron condiciones estables del tiempo, de acuerdo al parte del Departamento de Meteorología de Defensa Civil provincial, al cual accedió esta Agencia.

Para mañana sábado se anticipan vientos débiles del SE rotando al E. Estará fresco y Despejado en las primeras horas de la mañana, con probables neblinas y bancos de nieblas, que “temporariamente podrían ser espesos”. Luego, desde media mañana en adelante se espera que se disipen y temporariamente “aumente la nubosidad en forma parcial”. Por la tarde se espera que esté nuboso, con vientos manteniéndose débiles del E, estabilizándose las buenas condiciones –sólo habrá que estar atento a una probable reducción de la visibilidad– y temperaturas templadas. En este sentido la marcas más bajas se proyectan en leve descenso o en descenso y la más altas en ascenso. Es así que para este sábado, se pronostica una mínima de entre 14° y 16° C, con una sensación térmica de 13° a 15° C. La menores se ubicarán en el Sudeste de la provincia. En tanto la máxima se pronostica entre 26° y 27° C, con una térmica de 26° a 28° C, siendo las más altas en el Centro Oeste y Noroeste de la provincia.

Para el domingo están previsto vientos débiles del E, rotando al NE. Estará despejado o muy poco nuboso en la mañana, con probables neblinas. Luego por la tarde se presentarán vientos manteniéndose débiles del NE y poco a muy poco nuboso. De esta manera se presentará buenas condiciones, con temperatura templadas a cálidas, en leve suba y ascenso los extremos termométricos. Así, la temperatura mínima pronosticada estará dada entre 16° y 17° C, con una sensación térmica de 15° a 16° C, siendo las más bajas al Sudeste de la provincia. Por otra parte la temperatura máxima pronosticada se registrará entre 28° y 29° C., con una térmica máxima que va de los 28°, pero no suerpará los 30° C, siendo lo más caluroso sobre el Oeste entrerriano.