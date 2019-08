Sacar la precarización del closet

Connect on Linked in

Por Ana Belén Marrello, de Revista PPV, especial AIM. Organizado por la secretaría de Mujeres y Géneros del Sipreba, el sábado pasado se realizó, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el Pre Encuentro de Trabajadoras de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires, rumbo al 34 Encuentro Nacional (y Plurinacional) de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binaries en La Plata.

En un contexto de pérdida de más de 4500 puestos de trabajo en el gremio de prensa en el país desde 2016, la iniciativa tuvo como objetivo construir un diagnóstico de la realidad de las trabajadoras de prensa en los medios de comunicación públicos, comerciales, autogestivos, universitarios, comunitarios y alternativos y fortalecer herramientas de organización y de lucha dentro y fuera de las redacciones.

Con la consigna #NosotrasEnLosMedios, la apertura del encuentro estuvo a cargo de la secretaria de Mujeres y Géneros del Sipreba, Ana Laura Torna; la secretaria de Acción Social del Sipreba y delegada de Télam, Carla Gaudensi; y las editoras de Género de Clarín e Infobae, Mariana Iglesias y Gisele Sousa Días, respectivamente.

“Las mujeres somos las más precarizadas por el rol que cumplimos en esta sociedad que tiene que ver con que en general nos ocupamos de las tareas de cuidado, tanto de niñes como de adultes, y muchas veces eso hace que tengamos que trabajar de forma freelance, que caracterizamos como una manera de precarización laboral, porque no tienen todos los derechos que tienen les trabajadores de planta si se enferman no cobran, si tienen un familiar enfermo no pueden pedir su licencia; muchas veces no tienen vacaciones pagas, etc.”, dijo Torna.

Si bien el sueldo de les trabajadores en general cayó en los últimos días un 30 por ciento, la secretaria de Mujeres y Géneros del Sipreba subrayó que en la mesa de negociación, el gremio no resigna la lucha de la agenda de género. Señaló que como en los lugares de trabajo no están garantizados los jardines y/o guarderías para les niñes, esto implica un impuesto para les trabajadores que deben buscar una solución. Otros aspectos que resaltó fueron la necesidad de la Licencia por Violencia de Género, que aún no está incorporada en los convenios de prensa, y el cupo laboral trans.

Mariana Iglesias y Gisele Sousa Días hablaron de su experiencia como editoras de género en los medios donde trabajan y de la importancia de que la mirada feminista sea transversal a todas las secciones. También hicieron hincapié en la necesidad de que se capacite a todes les trabajadores de prensa de manera obligatoria y no optativa. Iglesias señaló además que es fundamental que la cuestión de género esté atravesada por la perspectiva de los derechos humanos. O sea, que las noticias incorporen el contexto en el cual los derechos están siendo vulnerados, quiénes son los responsables, etc.

“Como venimos discutiendo hace mucho, les laburantes no somos la línea editorial de los medios. Pero tenemos que problematizar eso. Trabajamos en medios de comunicación y construimos sentidos. Tenemos que ver cómo intervenimos cada vez más. Como sindicato, queremos tener una línea en ese sentido, pero no hay una forma de intervenir si no hay una organización detrás que lo respalde, que respalde a estas compañeras, que se capacite, que se forme, que cada vez tenga más herramientas para llevarlo adelante”, manifestó Carla Gaudensi, y agregó: “necesitamos que haya cada vez más compañeras en las redacciones”.

A continuación, se proyectó el mediometraje documental ‘Sacar la voz: Trabajadoras de Prensa en tiempos de ajuste’ -Rev(B)eladas Cine – 2017-, de Mariela Bernárdez y Lorena Tapia Garzón, con la colaboración de Natalina Franco dos Santos. El film surgió en el mismo ámbito del encuentro, en la Facultad de Sociales de la UBA, a partir del Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades. A través de la historia de tres trabajadoras de prensa del sector de medios con y sin fines de lucro y a un año del gobierno de Cambiemos en el momento de su realización, la película narra el devenir de las relaciones de poder entre géneros, la división sexual del trabajo en las redacciones y la lucha por la emergencia femenina en roles de decisión y representatividad. Tiene los testimonios de las periodistas y comunicadoras Silvia Martínez Cassina (Canal 13), Gimena Fuertes (Tiempo Argentino) y Natalia Vinelli (Barricada TV).

“Después de 20 años sin delegada mujer en Canal 13, Silvia se convirtió en delegada y eso se ha ido replicando en numerosos medios”, subrayó Lorena Tapia Garzón, quien además se refirió a lo que motivó la investigación del trabajo documental: “Venía de la mano del empuje del Feminismo que explota con el #NiUnaMenos. Eso empezó a generar mucha más participación de compañeras en el Sipreba pero también hacia adentro de los medios, y eso se ha ido viendo año a año cada vez más”.

Luego del almuerzo, se trabajó en tres comisiones: ‘Organización sindical y problemáticas de género’, coordinado por Clara Uranga -Clarín- y Ana Paoletti -Página/12-; ‘Periodismo con perspectiva de género’, con Silvina Molina -Télam- y Lorena Tapia -Cítrica- y ‘Precarización laboral y desocupación’, moderado por Laura Salomé -Marcha- y Poli Sabatés -Página/12-.

Antes de la lectura de las conclusiones elaboradas a partir del trabajo en comisiones, se realizó un pañuelazo al grito de “Unidad de las Trabajadoras, al que no le gusta que se joda, que se joda” y “Aborto Legal en el hospital”, “Ni una trabajadora de prensa menos. Basta de despidos y precarización”.

Conclusiones del trabajo en comisiones

Organización sindical y problemáticas de género:

-Desarrollar un Protocolo para el abordaje de casos de violencia de género y acoso, dentro del ámbito laboral y sindical del Sipreba. Si bien hay un borrador, se coincidió en la necesidad de generar una comisión que retome el trabajo, lo termine y que sea finalmente votado en asamblea.

-Comunicar públicamente desde el Sipreba cómo se resolvió el caso de violencia de género que tuvo en sus inicios con un dirigente de la Comisión Directiva.

-Procurar mayor periodicidad del espacio abierto de la secretaría de Género. La misma se reúne una vez por mes, todos los meses del año, pero las mujeres plantearon que se genere un espacio de contención una vez por semana o cada quince días.

-Generar más espacios de formación sindical vinculada con la problemática de género. Si bien este año el Sipreba realizó un taller, se propuso más asiduidad de esos espacios.

-Establecer lazos de alianza y articulación donde haya un ‘recursorio vivo’, esto es una red de contactos y recursos donde la atención haya sido exitosa en la resolución de casos de violencia y/o problemáticas de género.

-Crear y realizar, desde el sindicato, cursos de capacitación con perspectiva de género para ofrecer a las empresas periodísticas.

Periodismo con perspectiva de género:

-Promover la capacitación de género para todo el personal de manera transversal en escuelas de periodismo y en los medios de comunicación, como decisión política de la empresa pública, privada, autogestiva, etc.

-Multiplicar la figura de editoras de género en los medios, para la prensa escrita y la fotografía.

-Generar protocolos internos para todas las temáticas y secciones de los medios, con criterio de cobertura inclusiva.

-Elaborar, a partir de espacios de autoorganización de cada medio, propuestas de prevención y de acompañamiento ante situaciones de violencia dentro de los medios, para presentarlas al personal directivo y ponerlos en práctica en conjunto entre quienes toman las decisiones y las trabajadoras de los medios.

-Armar y afianzar una red de trabajadoras de prensa.

Precarización laboral y desocupación:

Antes de exponer las conclusiones, el grupo elaboró un listado de quiénes son las trabajadoras precarizadas: En relación de dependencia, freelance, invitadas, columnistas, prenseras, colaboradoras, corresponsales, fotoperiodistas, locutoras, editoras, desocupadas, trabajadoras del Estado, despedidas, docentes, morosas del monotributo y compañeres que no tienen acceso a la salud.

-Crear una comisión con delegadas freelance -si bien se realizó recientemente un primer encuentro en el Sipreba – que puedan participar activamente con reuniones asiduas en el sindicato.

-Repensar y relanzar y una encuesta de trabajadoras freelance.

-Armar un tarifario con bases mínimas para entregar a las empresas y para que las trabajadoras sepan cuánto pedir por los trabajos realizados, siempre como piso y nunca como techo.

-Plantear y realizar, dentro del ENM de La Plata pero por fuera de la grilla, una asamblea de trabajadoras de prensa de todo el país.

-Aceitar la relación entre las comisiones internas de les representantes sindicales con las trabajadoras freelance y con las desocupadas para conocer las problemáticas que estén atravesando.

Por último, se invitó a participar con el Sipreba del 34 Encuentro Nacional de Mujeres, el 12, 13 y 14 de octubre en la Ciudad de La Plata. En este sentido, se anunció la realización de una fiesta en septiembre (fecha y lugar a confirmar) para juntar fondos. Será la quinta vez que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires participe del ENM.