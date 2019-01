Salió a buscar el auto para irse de vacaciones con su novia pero no volvió

Print This Post

El caso ocurrió el sábado por la mañana en el barrio porteño de Villa Pueyrredón. Manuel Sánchez, de 29 años, le envió un correo a su novia en el que dio detalles de su decisión. “Vos no te merecías esto”, le dijo. Sus allegados temen por su salud.

Sábado 26 de enero, cerca de las ocho de la mañana. Manuel Sánchez, un joven de 29 años, se preparaba junto a su novia Emilia en el departamento de ambos en el barrio porteño de Villa Pueyrredón para iniciar sus vacaciones en la ciudad costera de Necochea. Los bolsos ya estaban armados. Solo faltaban ajustar algunos detalles en la casa para poder emprender el viaje.

“Ya teníamos casi todo listo. Por eso, le dije a Manuel por qué no se iba a buscar el auto, mientras yo iba bajando las valijas a la recepción del edificio. Él me dijo ‘dale’, y se fue”, dijo Emilia.

El joven oriundo de la ciudad bonaerense de Rojas y residente en Capital Federal desde hace más de una década emprendió la caminata de unas diez cuadras hacia el garage donde tenía estacionado su vehículo. Mientras, Emilia descendió con las maletas y bolsos a la planta baja y se sentó en el palier a esperar.

Pasaron unos 15 minutos y Manuel todavía no aparecía. Fue entonces cuando la chica tomó su teléfono celular para escribirle a su pareja y vio en la pantalla un mail de su novio. “El horario del correo era a las 7.42 y yo lo habré visto a las ocho y cuarto más o menos. Cuando lo leí, casi me caigo en la vereda. No entendía nada”, relató Emilia con angustia.

En el correo, Manuel le hizo a su novia una confesión que la familia prefirió mantener en privacidad y le aseguró que se había ido para no volver nunca más. “Vos no te merecías esto”, fue la frase final de la carta.

Desde entonces, ni la familia ni amigos de la Capital ni la misma ciudad de Rojas pudieron tener algún contacto con el joven bonaerense. Sánchez apagó su teléfono celular y hasta el día de hoy no lo volvió a encender.

Así, todo su entorno se vio envuelto en una pesadilla de nervios, incertidumbre y hasta pánico. El mayor temor de la familia radica en la salud del joven, cuyo paradero al momento de la publicación de la historia todavía es desconocido.

“Yo lo único que quiero es que Manuel sepa que yo lo sigo amando y lo seguiré amando siempre. No importa lo que haya hecho o lo que no haya hecho. Quiero que esté bien y que sepa que lo sigo amando”, aseguró Emilia, con tensión.

A los pocos minutos de la huida de Sánchez, Emilia se dirigió a la Comisaría 47 para realizar la denuncia por su desaparición. También se comunicó con los padres del joven, quienes viajaron desde Rojas hacia la Capital para continuar con la búsqueda.

“Nosotros tenemos miedo de que haya intentado cometer alguna equivocación”, le explicó el padre del chico, Walter Sánchez. “Yo tengo 60 años y nunca pensé que iba a estar involucrado en una situación así”.

“Lo único que queremos es que Manuel sepa con claridad que toda la familia lo ama y quiere que él esté bien. Si quiere empezar una vida en otro lugar, que lo haga, pero que nos dé una señal de que está bien de salud. Solo le pedimos eso”, agregó.

En el período de las 48 horas posteriores a la desaparición, la familia y amigos de Sánchez iniciaron una cruzada por diferentes vías para realizar la búsqueda. Se creó una página de Facebook denominada “Buscamos a Manuel”, la cual tuvo una repercusión importante en las redes sociales.

“Además, todos los amigos suyos de Rojas y los vecinos de nuestra ciudad están movilizados para ayudar con la búsqueda”, explicó su padre.

Según Wálter Sánchez, a raíz de la publicación en las redes sociales, recibieron mensajes de vecinos de Carmen de Areco, acerca de un chico que estaba haciendo dedo en la ruta. “Los amigos de Rojas fueron hasta allí, en una estación de servicio de Areco los trataron de maravilla y les ayudaron en lo que pudieron, pero parece que el chico que estaba a dedo era otra persona. También se habló de alguien que estaba merodeando en Chacabuco, pero no tuvimos más noticias”, afirmó el padre.

Al momento de la huida, Manuel tenía puesta una remera musculosa gris y una bermuda verde. “Espero que Manuel pueda saber que lo estamos buscando y que queremos que esté bien. Es lo único que nos importa. Yo estoy desesperada y ya no sé qué más hacer. Quiero volver a verlo”, afirmó Emilia entre lágrimas.

La familia advirtió que en la misma Comisaría 47 derivaron la causa a una fiscalía porteña y que esperan novedades sobre la búsqueda del joven en las próximas horas.