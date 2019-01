Salud Mental suspendió la transformación de los neuropsiquiátricos.

Print This Post

La dirección de Salud Mental frenó el aggiornamiento del hospital Luis Ellerman de Rosario del Tala a la nueva Ley de Salud Mental, confirmó a AIM el secretario Gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, Pedro César Zuchuat, ya que “hoy es inviable en Entre Ríos, porque faltan recursos, infraestructura y reglas claras para los trabajadores”.

El director del hospital, Carlos Berbara, informó en la asamblea que se realizó en el nosocomio que se suspenderá transitoriamente la transformación de los neuropsiquiátrico “hasta que las condiciones estén dadas”.

El modelo -como el italiano- es de vanguardia, “pero hoy no están dadas las condiciones estructurales en Rosario del Tala ni en la provincia”, indicó a esta Agencia Zuchuat, quien recordó que en país europeo el proceso llevó 30 años y muchos recursos y hoy en Argentina se quiere implementar sin las condiciones de posibilidad garantizadas, ya que en el caso de Rosario del Tala “faltan las ‘casas de medio’ camino y no se sabe la situación en la que quedará el hospital y qué ocurrirá con los trabajadores, ya que la Ley prevé que quedará la misma situación de revista, pero no hay nada por escrito”.

La decisión fue tomada luego de las gestiones que realizó ATE, que advirtió que “actualmente no están dadas las condiciones desde lo estructural ni en Rosario del Tala ni en la provincia de Entre Ríos de implementar acabadamente este proceso hoy, ya que no hay infraestructura, ni los recursos ni se sabe qué ocurrirá con los 98 trabajadores”.

En ese sentido, el dirigente sindical remarcó que ATE “bajo ningún punto de vista está en contra de la norma, es decir, estamos de acuerdo porque revolucionaria, pero se tienen que dar las condiciones de posibilidad para que se implemente bien, de una forma distinta de cómo se quería aplicar esta transformación”.

“Esto es un triunfo de los trabajadores del Estado para los trabajadores y para los usuarios del sistema de salud, ya que en las condiciones que se quería aplicar la Ley se iba a perjudicar tanto a los trabajadores como a los pacientes”, remarcó el dirigente.