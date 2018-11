Santilli monopoliza el poder

Print This Post

La organización que nuclea a los vendedores ambulantes saldrá este miércoles a repudiar públicamente la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de designar como ministro de Seguridad a Diego Santilli, indicó a AIM el representante del sector, Omar Guaraz, quien apuntó contra el flamante funcionario, por considerarlo “un personaje nefasto creador de un aparato parapolical en espacio público”, que avaló las medidas represivas contra los manteros.

Este miércoles, “saldremos a repudiar públicamente la decisión de Larreta de ponerlo como ministro de seguridad a Santilli”, manifestó a esta Agencia el referente de los manteros, quien afirmó que se trata de un “personaje nefasto creador de un aparato parapolical en espacio público”.

“Hoy repudia a los hinchas de River mientras fue él quien lleno el espacio público de barras para golpear manteros y personas en situación de calle, y de enriquecerse en la gestión lavando guita con las saladitas”, denunció a AIM.

Es bien sabido el conflicto que atraviesan los vendedores ambulantes y la represión que reciben a diario por el mismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en manos de la Policía.

Fue el mismo Santilli quien avaló la medida de desalojo de los manteros. Públicamente, consideró hoy como “justo” el reclamo de los comerciantes en contra de la presencia de los vendedores ambulantes, al asegurar que “no se puede tolerar la venta ilegal y la adulteración de marcas”.

Cambios de Gabinete

Con la salida de Martín Ocampo, cuya gestión pendía de un hilo desde hacía tiempo, Rodríguez Larreta ensayó un movimiento de piezas interno que mantendrá aún no se sabe por cuánto tiempo. Diego Santilli, el vicejefe de Gobierno que en estos meses deberá definir si acepta o no acompañar de nuevo al jefe porteño en las próximas elecciones, quedará a cargo del Ministerio de Seguridad. “Las tareas” en la vicejefatura serán absorbidas por Matías López, actual secretario de Desarrollo Ciudadano. Así lo confirmó el propio Rodríguez Larreta en conferencia de prensa. No hace falte que Santilli renuncie a su puesto.