Se ampliará la red de gas natural en Victoria

El gobernador, Gustavo Bordet, entregó al intendente Domingo Maiocco de Victoria, el decreto que autoriza el llamado a licitación para la interconección, regulación secundaria y obras complementarias de gas natural en la ciudad, con un presupuesto oficial de 9,7 millones de pesos. La obra prevé la extensión de la red de gas natural hacia el parque termal y de allí al parque industrial.

Bordet asistió este jueves a la inauguración del hotel Termas Victoria, que se realizó en esa ciudad, y allí afirmó que “trabajar articuladamente el sector público con el privado y generar las inversiones necesarias para el desarrollo y el empleo son el norte de nuestra gestión”.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador dijo que estar en la inauguración del hotel representa “la provincia que proponemos, donde podamos generar oportunidades, desarrollar buenos negocios, trabajar articuladamente sector público con privado y generar las inversiones necesarias para el desarrollo y el empleo que son el norte de nuestra gestión en la provincia”.

“Estar aquí hoy significa el apoyo al grupo empresario que en tiempos realmente difíciles decidió generar este emprendimiento, eligió invertir en Victoria. Hoy quizás es más fácil colocar el dinero en la especulación financiera pero este dinero que tiene un capital de riesgo sin dudas genera el desarrollo turístico y genera empleo”, sostuvo Bordet.

Y agregó que “el sector servicios en turismo es el que más empleo genera en directa relación al monto de inversión, por eso desde el inicio de gestión definimos al turismo como una política de Estado”.

Mencionó que Entre Ríos tiene “enormes posibilidades para desarrollar la actividad turística que tradicionalmente comenzó y se multiplicó en todo el corredor del río Uruguay y hoy tenemos que replicarlo en la costa del río Paraná. Y en eso Victoria ha sido un faro, ha sido señera en lo que es el turismo en la costa del río Paraná”.

Dijo que la obra del puente Rosario-Victoria garantiza el turismo pero “no garantiza las inversiones. Casino Victoria trajo el desarrollo del turismo desde el momento de su instalación aquí en la ciudad. A partir de eso se generaron múltiples opciones turísticas, después vino el proyecto termal que permitió una gran afluencia turística de un gran centro poblacional, como es Rosario. Y se generó aquí un polo de desarrollo turístico como existía en otros lugares de la provincia”.

“Esto es lo que hay trabajar fuertemente para que esta costa del río Paraná se complemente en el trabajo turístico. El turismo nunca es competitivo en la provincia, se complementa. Lo que hay que tener es una estrategia clara, un trabajo ensamblado entre lo público y lo privado. Esta experiencia de Victoria tiene que trasladarse a otras ciudades de la costa del Paraná y en ese camino estamos trabajando”, indicó el gobernador

Posteriormente, comentó que “el año pasado fue la inauguración del Centro Provincial de Convenciones en Paraná, pensado para desarrollar un segmento de turismo que no es el tradicional pero que genera mucha ocupación hotelera, muchos cubiertos en gastronomía”, e hizo referencia a los recursos naturales existentes en La Paz o Santa Elena. “Tenemos una enorme oportunidad y como Estado debemos trabajar no solamente desde el apoyo, sino también desde la aplicación efectiva de recursos. No hay un desarrollo si no existen las inversiones necesarias para que un sector como el turístico pueda desarrollarse”.

“Pasa lo mismo con los sectores productivos. Por eso el gran desafío que tenemos en la gestión y que llevamos adelante para los sectores productivos, es mejorar la competitividad con puertos habilitados, los cuales no teníamos y hoy hay tres, uno de ultramar; con potencia energética, estamos haciendo el cierre norte eléctrico entrerriano, junto con la conexión de los dos gasoductos y con fibra óptica en el norte, y también con rutas para mejores condiciones viales que es el gran desafío a futuro que estamos planteando; pero para el sector turístico también hay que hacer obras de infraestructura que acompañen la inversión privada”, agregó.

Más adelante, Bordet comentó: “Al poco tiempo de asumir, inversores locales me plantearon la necesidad de que la red de gas llegara hasta el complejo termal para poder tener la temperatura optima y darle estacionalidad a las termas y fue un desafío que tomamos”. Dijo que no fue una tarea sencilla pero se logró definir el proyecto de gas que le entregó al intendente Maiocco que “no es solamente para abastecer al complejo termal, sino que también está plasmada la posibilidad de una planta reductora que pueda proveer de gas al parque industrial de Victoria”.

“Desarrollamos ese proyecto integral y después tuvimos que conseguir los fondos que son de desarrollo energético y se cobran a través de la factura de luz. Conseguimos la partida presupuestaria y también los fondos porque nos gusta empezar y terminar la obra. Hoy estamos haciendo el llamado a licitación para esta obra y a mediados de mayo estaremos abriendo los sobres respectivos, con lo cual a mediado de año se daría el inicio a las obras para la provisión de gas al complejo termal y para asegurarle a este emprendimiento la complementariedad que tiene que existir de parte del Estado”, detalló.

Finalmente, Bordet enfatizó: “Esta es la forma de trabajar, no hay otra. Nada se hace con voluntarismo, con decisiones unilaterales, sino que se hace con trabajo conjunto, hablando con claridad, diciendo la verdad y programando, planificando. Más temprano que tarde, las soluciones llegan. Me complace mucho poder inaugurar este hotel pero también poder tomar nuevos desafíos para el futuro. Felicito a quienes invirtieron en este complejo y cuenten con nosotros para los tiempos que vienen”.

Protagonismo del factor humano

Al hablar en el acto, el gerente del flamante hotel, Daniel Alegre, dijo que “para nuestra empresa lo más importante de la red de servicios turísticos, más aún en el área de la hotelería y gastronomía, es el protagonismo que el factor humano tiene para que estas prestaciones puedan concretarse”.

Destacó que “esta propuesta que el Casino Victoria presenta ya ha generado 12 puestos de empleos directos, además de todo lo que generó durante el proceso de obra”, y describió que el hotel “cuenta con 20 habitaciones, de las cuales siete son de categoría ejecutiva, 10 de categoría superior y tres suites”. Además, ofrece servicio de restaurante y desayunador, piscina al aire libre, área de spa y gimnasio con vista al delta del río.

El gerente agregó que “también hemos apostado al desarrollo de reuniones y eventos sociales y de empresas para poder compensar la estacionalidad semanal de la localidad”.

Éxito

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina y de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías, sostuvo que “cada vez que se inaugura un hotel es sinónimo de crecimiento, de afianzamiento para la comunidad en la que este hotel se erige y es una gran alegría que en tiempos tan difíciles como estos se siga apostando por una inversión que sin lugar a duda es la del futuro”.

En ese marco, consideró que “el turismo es la actividad del futuro y la que más mano de obra generará en los próximos años. Realmente es una de las actividades que mayor garantía da a la comunidad de poder trabajar en su mismo lugar de nacimiento sin tenerse que trasladarse a una gran ciudad para sobrevivir”, acotó

Consultado sobre la situación de Entre Ríos en materia hotelera y turística, Elías manifestó que “celebra que para el Estado entrerriano sea una política de Estado, según dijo el gobernador Gustavo Bordet durante la inauguración. Argentina tiene todo el potencial para desarrollar como un país de turismo receptivo, y Entre Ríos tiene una riqueza espectacular en cuanto a naturaleza. Solamente hay que desarrollarlo y darle herramientas. Estas son las inversiones para que pueda crecer y recibir esta provincia a todo el turismo que puede venir a la Argentina ya sea por sus carnavales, sus deltas, sus ríos. Creo que está todo dada para que el turismo crezca en esta provincia”, remarcó

Aseguró que en la provincia de Entre Ríos, como al igual que otras provincias, “el sector público y privado trabajan de la mano, y los resultados están a la vista. El sector privado no puede desarrollarse sin un sector público que lo acompañe y que marque el camino”

“A Entre Ríos la veo con ganas de crecer, de salir del cascarón, con ganas de animarse a ser una provincia en donde turismo genere los puestos de trabajo y el desarrollo que genere y con valentía y mucha energía para desarrollarlo. Estoy convencido que tendrán mucho éxito”, concluyó.

En el acto estuvieron presentes, además, la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Galliard; el presidente del Iafas, Silvio Vivas; el viceintendente Alcides Risso; el presidente del Casino Victoria, Daniel Mautone; el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías; el director del Casino Victoria, Leonardo Cataño; el presidente de la Asociación de Agentes Oficiales del Iafas, Guillermo Visoto; directivos de entes de turismo, de Feder, Cámara Entrerriana de Turismo y Camme, gerentes, directivos y personal del hotel; entre otros.