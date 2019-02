Se conocerá hoy el veredicto en el juicio por el atentado a la Amia

Connect on Linked in

El veredicto por el encubrimiento en la investigación del atentado a la Amia será anunciado esta tarde por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Capital Federal.

Entre los personajes juzgados se encuentran el ex presidente Carlos Menem y el ex jefe de la Side durante su presidencia, Hugo Anzorreguy. También el ex juez federal Juan José Galeano, Eamon Gabriel Mullen, José Carlos Barbaccia, Patricio Miguel Finnen, el banquero Rubén Ezra Beraja, el ex vendedor de autos Carlos Alberto Telleldín, Ana María Boragni, el abogado Víctor Stinfale, Juan Carlos Anchezar, Jorge Alberto Palacios y Carlos Castañeda.

A los 13 acusados se les imputa los delitos de “violación de medios de prueba, falsedad ideológica, encubrimiento, abuso de autoridad y peculado”.

Los familiares de las víctimas nucleados en la agrupación Memoria Activa se mostraron escépticos ante lo que pueda suceder. “¿Qué sentencia puede esperarse de un Tribunal que permitió agravios y agresiones a lo largo de todo el juicio y no otorgó los derechos a réplica a los familiares de las víctimas? ¿Quiénes realmente tuvieron la voz en el juicio? ¿Otra vez el Estado acallando a las víctimas?”, se preguntaron a través de la red social Twitter.

En otro tweet, expresaron: “¿Sabían que mañana habrá sentencia del juicio en el que se juzgan a los encubridores del atentado a la Amia? ¿Sabían que el juicio incomoda a muchos en el poder amigos de los imputados? ¿Y que los medios hegemónicos no lo difundieron? ¿y que el gobierno intentó salvar imputados?”.