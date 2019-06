Se definen las alianzas electorales a días del cierre de las listas

Print This Post

Las fuerzas políticas mantenían este lunes intensas negociaciones con vistas al cierre de alianzas para las elecciones presidenciales de octubre, cuya inscripción está prevista para este miércoles, mientras la expectativa se centraba en un posible acuerdo entre el Frente Renovador de Sergio Massa y el kirchnerismo encabezado por el precandidato Alberto Fernández.

Las negociaciones en Cambiemos, en tanto, buscaban definir una eventual apertura a otros sectores que podrían sumarse al espacio integrado por el Pro, la UCR y la Coalición Cívica.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que el radical Ernesto Sanz “es uno de los que tiene condiciones y chances” para ser candidato a vicepresidente pero, agregó, eso “va a depender de conversaciones que tengamos en Cambiemos en los próximos días”.

Frigerio reiteró que “la decisión final es del presidente” y, ante una consulta sobre si el actor Luis Brandoni podría ser otro de los candidatos a acompañar a Macri, dijo que no quiere “descartar a nadie antes de que este tema lo discutamos con los socios de Cambiemos”.

Frigerio también sumó la posibilidad de que la actual vicepresidenta Gabriela Michetti, pueda continuar en su cargo, al afirmar que “ha hecho un buen papel” y sobre sus propias chances de acompañar al presidente Mauricio Macri en la fórmula, bromeó: “Hay muchos mejores que yo”.

El reelecto gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien le dio ayer a Cambiemos el primer triunfo electoral provincial importante, se pronunció a favor de sumar a sectores del peronismo como parte de una alianza para las elecciones de octubre.

Morales acompañó al actual líder de Consenso 19, Roberto Lavagna, como candidato a vicepresidente en las elecciones de 2007.

El pronunciamiento de Morales se produjo tras el abandono de Cambiemos por parte de un sector de la UCR conocido como “disidentes”, entre los que están Ricardo Alfonsín y Federico Storani, anunciado la semana pasada después que la Convención Nacional del 27 de mayo resolviera mantenerse dentro del frente electoral.

Otras de las negociaciones para el cierre de alianzas son aquellas entre dirigentes del Frente Renovador, que hoy evaluaban encuestas para conocer cómo reaccionarían sus votantes ante un posible acuerdo con la fórmula de Alberto Fernández-Cristina Fernández para las elecciones generales de octubre.

En ese contexto, analizaban si Massa participaría en las Paso compitiendo como precandidato a presidente con el binomio Fernández-Fernández o si declinaría su candidatura en pos de un acuerdo programático.

Los dirigentes de Alternativa Federal, por su parte, esperaban la decisión de Massa para evaluar si la competencia en las Paso de ese sector será con el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y el senador Miguel Ángel Pichetto.

Fuentes de Alternativa Federal dijeron: “abrir un cuarto espacio electoral es una locura. No se entiende por qué Lavagna no quiere ir a una interna con el gobernador de Salta y así mantener la tercera vía competitiva, o por qué Urtubey no cede a riesgo de que el espacio se desarme”.

Lavagna, en tanto, mantiene reuniones con su mesa chica y comunicaciones telefónicas con dirigentes del radicalismo y el peronismo para aceitar acuerdos y encontrar, además de su compañero de fórmula, a su precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires.

Desde Consenso 19 trascendió que el economista sondeó al médico neurólogo Facundo Manes, un ex aliado de la gobernadora María Eugenia Vidal, para que lo secunde en la fórmula presidencial.

Para Buenos Aires, después de que el conductor televisivo Marcelo Tinelli se declarara prescindible en esta contienda electoral, el nombre que comenzó a sonar es el del diputado nacional Eduardo “Balli” Bucca, amigo de Tinelli y ex intendente de Bolívar.