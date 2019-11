Se desarrolló la 1ª Jornada Hortícola y Agroactiva en Paraná

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

La actividad tuvo lugar en el predio del Parque Hortícola con charlas, exhibición de maquinarias y encuentros variados. Además, se instauró en la capital entrerriana el 7 de noviembre como el Día del Horticultor.

La secretaría de Producción, Innovación y Empleo del municipio de Paraná organizó la 1ª Jornada Hortícola y Agroactiva en el predio del Parque Hortícola en la zona del Acceso Norte. Además, se instauró en la ciudad, mediante el decreto municipal 2.427, el 7 de noviembre como el Día del Horticultor. La Jornada contó con charlas sobre buenas prácticas agrícolas, manejo de plagas en horticultura, exposición de maquinaria y recorridos guiados por el Parque en compañía de especialistas.

“La sociedad por ahí desconoce lo que se hace en la ciudad con muchos horticultores que están por fuera del Parque Hortícola, que hacen importante esta actividad. Y de esta manera, reforzamos y dignificamos esta actividad instaurando en la ciudad el Día del Horticultor. Un trabajo que es un aportante económico importante para la capital provincial”, señaló José Mouliá, secretario de Producción, Innovación y Empleo del municipio.

Sobre la primera experiencia del encuentro, el funcionario destacó que “se cuenta con maquinarias de empresas que se han instalado en la región, de riegos, tractores y todo tipo de cultivadores, que la hacen una actividad mucho más interesante”. Y remarcó: “Plantamos un mojón para que la sociedad civil y política sepa que hay un potencial económico muy importante en la ciudad que es la horticultura”.

El subsecretario de Producción, Mario González subrayó que se trata de una jornada importante “donde, de acuerdo al esfuerzo que hemos puesto y el entendimiento del Intendente a este reconocimiento hacia el productor hortícola. Se trata de un reconocimiento a la gente que todos los días, aunque uno no lo vea, dedica muchas horas a esta tarea. Son más de 15 horas que están todos los días del año, donde no hay feriados, no hay días de lluvia o de sol intenso. Están a diario cuidando su producción, unos en el campo y otros en invernaderos”.

Recordó que “de 13 productores que teníamos cuando iniciamos la gestión, cuando las inclemencias del tiempo nos dejaron devastados con productores con sus invernaderos destruidos, hoy tenemos el orgullo de decir que contamos con más de 23 en producción”.

Finalmente, destacó que “hoy la ciudad de Paraná va a llegar a un promedio de casi 500 mil kilos de tomate en el año, más de 400 mil de lechuga y esto es muy importante porque es producción de nuestra zona, gente de Paraná y porque los impuestos quedan aquí”. Agregó al respecto que los productores descargan toda su producción en el Mercado El Charrúa y en la Agencia Periurbana con su feria de los domingos.

“Era lo que nos faltaba y pensamos en un sencillo acto para que cada año podamos reconocerlo. De ahora en más, el 7 de noviembre se recordará la actividad que realizan los productores en todo el cinturón hortícola”, destacó Silvia Brunner, subdirectora de Promoción y Desarrollo Productivo municipal.

Asimismo, sobre las actividades realizadas en la zona norte de la ciudad, Brunner señaló que “un ingeniero del Senasa dio una charla sobre las buenas prácticas agrícolas que es lo que estamos trabajando ahora con nuestros productores para ofrecer al consumidor buenos productos, mientras que después un alumno de 5° año de la facultad de Ciencias Agrarias, dio un resultado de los trabajos que se están haciendo junto con nuestros productores y un control integrado de plagas”.

Orlando Escalante, productor de verduras y hortalizas, trabaja la tierra hace 25 años. “Agradezco a la municipalidad, a los funcionarios de Producción que nos están dirigiendo y aportan lo que nos hace falta, y por darnos este espacio para poder trabajar, porque antes no teníamos tierra. Cuando vine a este lugar no había nada, no había invernadero, todo era un monte y ahora es otra cosa, vamos progresando. Y está bueno que nos reconozcan en este día”, señaló.

De la muestra participaron también la Asociación de Productores Hortícolas, del Mercado Concentrador El Charrúa, la facultad de Ciencias Agrarias, escuelas agrotécnicas, intendentes y productores de la región, así como autoridades del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Entre Ríos, Inta, Senasa y Agricultura Familiar. También integrantes de la Feria Periurbana, y empresas del sector.