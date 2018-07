Se entregó Pity Álvarez: “Yo disparé, yo lo maté”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El cantante de Viejas Locas Cristian Gabriel Álvarez Congiu, más conocido como Pity Álvarez , se entregó durante la madrugada en la comisaría N° 52 tras permanecer prófugo durante el todo el día acusado del asesinato de Cristian Díaz, de 36 años, en el barrio Cardenal Samoré, de Villa Lugano. “Yo lo maté”, se sinceró el cantante apenas llegó.

El líder de Viejas Locas arribó en la dependencia policial cerca de las 7. De lentes y con la misma ropa que tenía en Pinar de Rocha, el cantante habló con la prensa y se declaró “inocente”. Pese a admitir ser el autor de los disparos, se justificó: “Lo maté porque era el o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo”.

Álvarez desmintió las versiones de que Díaz era su amigo y lo acusó de ladrón. “El era un pibe que choreaba y tampoco fue un tema de drogas. No era amigo mío, nada que ver”. Y reafirmó: “Si no lo mataba yo me iba a matar él”.

Ayer, su abogado, Sebastián Queijeiro, le confirmó al programa Staff de Noticias, emitido por Telefe, que el músico lo llamó y le pidió que le llevara frazadas y que le enviaría por mensaje la dirección para que lo pasara a buscar y, de esa manera, lo llevara a la comisaría 52.

La novia del cantante, Agustina, en la tarde de ayer declaró en una comisaría de la Policía de la Ciudad que fue el músico quien disparó y mató a Díaz. De esa manera, la joven ratificó lo que habían dicho los testigos en la causa. Según explicaron fuentes de la investigación, ella era la mujer que estaba con Pity Álvarez cuando comenzó la discusión.

Diez horas después del homicidio, el cantante fue hasta la casa de la novia y fue entonces cuando Agustina y su padrastro intentaron convencer a Pity para que se entregara.

El juez criminal y correccional porteño Martín Yadarola había ordenado a la tarde un allanamiento en el departamento del cantante, en el piso cinco de la torre 12 del barrio Cardenal Samoré. Fue allí donde la Policía de la Ciudad secuestró US$ 16.400, jeringas hipodérmicas, envoltorios de pasta base, municiones calibre 45 y un pasaporte a nombre de Cristian Álvarez, entre otras cosas.