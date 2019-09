Se espera un fin de semana ventoso, húmedo y caluroso

Connect on Linked in

Las condiciones de buen tiempo se mantendrán sábado, domingo y lunes, según indicó el Departamento de Meteorología de Defensa Civil provincial en un informe al que accedió a AIM. Pero con un pronóstico de alza en la temperatura y la sensación térmica, se recomienda hidratarse y protegerse del sol.

El viento norte elevará las temperaturas paulatinamente este fin de semana. Con este fenómeno, también subirá la sensación térmica y la humedad, por lo que esta combinación tornará molestas las actividades al aire libre, advirtió el servicio meteorológico en un parte a esta Agencia. Se estima sí condiciones generales de buen tiempo, aunque para mañana ya los valores térmicos “estarían cercanos a los 30° C, y es probable que el viento se intensifique del sector NE y luego N. Ésta última condición podría sentirse molesta y hasta generar inconvenientes para algunas actividades, y en especial si son al aire libre”, se apuntó.

La condiciones cálidas estarán marcadas para este sábado con una temperatura mínima en ascenso pronosticada entre 16º y 18° C, con una sensación térmica de 14º a 17°. Las máximas, se adelantó, estará en leve ascenso, pronosticada entre 29º y 31° con uan térmcia de entre 29º a 32° C, mayores sobre el Noroeste entrerriano.

Agobio y alivio

En tanto para “el domingo continuaría ventoso y el ascenso de temperaturas se combinaría con el aumento de la humedad para generar alta sensación térmica”. Estará despejado en la mañana y luego brumoso. Por la tarde habrá “vientos en incremento a moderados y regulares del N, y poco o muy poco nuboso. Caluroso y alta sensación térmica. Vientos en incremento durante la noche. Temperatura mínima en ascenso y máxima en leve ascenso o en ascenso. La mínima oscilará entre los 18º y 20°, con térmicas de 17º a 20° C. Las máximas se estiman entre 32º y 33° C., con sensación térmica de 32º a 34° C.

Para el lunes, en tanto, “luego de una jornada que podría ser agobiantemente calurosa, se estima la llegada de un sistema frontal de aire fresco a muy fresco. Son probables para entonces condiciones de significativa inestabilidad. Las condiciones estarían mejorando en la mañana o tarde del martes para el Sur y Centro de la provincia pero es probable que sobre el Norte de la misma demore un período bastante más extenso”, se detalló. Esta situación coloca al lunes con un pronóstico de temperatura mínima entre 21º y 23° C, con térmicas de 20º a 22° C y máxima de entre 33º y 36° C., con sensación por acción del vieno y humedad de 35º a 40° C. Por esta previsión, “se recomienda tener una adecuada protección de la radiación solar y prever una adecuada hidratación. También se recomienda mantener atención en la información oficial que el Servicio Meteorológico Nacional”, se concluyó.