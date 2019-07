Se levantó el paro de colectivos en Paraná

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Mientras se cumple el quinto día de paro de choferes nucleados en UTA Entre Ríos, el secretario provincial de Trabajo, Fernando Quinodoz, confirmó que “durante la mañana debería reestablecerse el servicio de transporte urbano”, señaló. Fue tras notificar a UTA Entre Ríos sobre la aceptación del Proceso Preventivo de Crisis que ayer solicitó la empresa Buses Paraná.

Minutos antes de las 9 de este martes, la cédula de notificación llegó a la sede de UTA Entre Ríos y al mismo tiempo, Francisco Rodríguez, secretario adjunto del gremio confirmó sobre la recepción de la notificación por parte de la Secretaría de Trabajo. “Hace minutos recibimos la notificación del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y la vamos a acatar. Pero también en marco de lo legal, vamos a rechazar el procedimiento”, remarcó el representante gremial.

“Estamos informando a los delegados de las empresas y están poniendo en marcha las unidades para poner en servicio los colectivos. Calculamos que entre una hora y media y dos, estarían todas las unidades en servicio”, dijo Rodríguez al confirmar que antes del mediodía se retoma el servicio de transporte urbano en la capital entrerriana luego de una medida de fuerza que dejó a miles de usuarios durante cinco días sin colectivos.

Así, las unidades iniciaron a las 9:30 su traslado hacia las respectivas cabeceras para iniciar sus recorridos.

En referencia al rechazo del gremio al Procedimiento Preventivo de Crisis, el secretario adjunto del gremio sostuvo que “si lo aceptamos, se nos caería el convenio, cobraríamos un 70 por ciento del sueldo y muchos otros beneficios”, dijo y agregó que “durante 10 días vamos a trabajar con nuestros abogados para contestar lo que ha presentado la empresa”.

Por otra parte, Rodriguez confirmó que este lunes, la empresa “depositó algo de dinero, entre mil y tres mil pesos que prácticamente no es nada para los trabajadores, pero se depositó porque recibió un dinero del municipio de Paraná y eso se volcó en una parte de lo que corresponde de medio aguinaldo”, explicó y aclaró que “no se sabe cuándo van a depositar. Por estos diez días hábiles, nosotros tenemos que salir a trabajar y después de eso veremos si está el dinero o no y retornaremos las medidas de fuerza de no estar depositado el dinero”, dijo el representante de UTA.

Asimismo, sostuvo que el lunes “concurriremos a la audiencia en la Secretaría de Trabajo a partir de las 10”, dijo Rodríguez.

Situación de los choferes

“El ánimo de los choferes es preocupante porque las situaciones que están pasando no son agradables, porque el salario de los trabajadores es el sustento de las familias y ellos no están bien. El Secretario general nos llamó a que trabajemos tranquilos por la situación que estamos pasando”, dijo Rodriguez y afirmó: “entendemos la preocupación de los usuarios y su malestar. Por eso, pedimos las disculpas, pero también que entiendan, que lo que pedimos, es el sustento de nuestras familias”, concluyó. Elonce.com