El escritor Lawrence Durrell decía: “El amor no es ciego, los celos sí”. En efecto, los celos en las relaciones son complicados: no se sabe si nuestras sospechas de nuestra pareja son reales o totalmente sin fundamentos y paranoicos. Entonces, ¿por qué somos celosos? ¿Se pueden eliminar los celos en una relación? ¿Cómo salir de este espiral infernal?

La definición de los celos

¿Tu estómago se retuerce cada vez que tu novio le sonríe a la mesera? ¿Tu garganta se cierra cuando le llega un mensaje de texto? Si respondiste que sí, eres una celosa.

Por otro lado, el celoso podría ser él. Y tener que justificar todo el tiempo con quién sales, cuántos hombres había en el bar y por qué aquel chico te dio un like en Instagram puede ser una pesadilla…

Reclamo tras reclamo, pelea tras pelea, los celos pueden acabar devorando hasta la relación más perfecta.

Si te ha pasado respira… puedes tener problemas en tu relación, pero te ayudaremos a mejorarlos.

¿Por qué existen los celos?

La mayoría de las veces, los celos de tu pareja no tienen nada que ver contigo. No hiciste nada mal. Surgen de suposiciones sin fundamentos que hablan de una falta de confianza o de baja autoestima. Y si este es el caso, se debe tomar terapia de pareja o terapia individual para solucionar el problema.

Otro caso es si ha habido infidelidad en la relación. Un episodio como este puede desencadenar una falta de confianza de una persona a la otra.

El primer paso es aceptar que hay un problema en tu relación e identificar quién está teniendo celos.

Según un estudio hecho or Elite Rencontre, el 38 por ciento de las personas en una relación no admiten que su pareja no confía en ellos, 29 por ciento están cansados de que su pareja les reclame en público y 24 por ciento sabe que revisan su celular y no dicen nada aunque no les guste.

¿Los celos son una prueba de amor?

¡La pregunta eterna! La respuesta inicial es: sí, los celos son una prueba de amor… enfermiza. Porque el antónimo de celos es la indiferencia y en ese caso, ¿qué preferirías tú? ¿Indiferencia total de tu pareja o unos celos locos?

Lo más sano podría ser la indiferencia. Nuestras parejas no toman los celos como una prueba de amor. Por el contrario, lo consideran rápidamente algo aburrido y absurdo. Se sienten sofocados, en una relación agotante, sin la libertad de poder decir lo que en realidad piensan o sienten por miedo a que causen otra explosión de enojo y paranoia. Los celos sin duda no son la mejor manera de demostrar amor.

Cómo eliminar los celos

No te lo podemos decir suficiente: La comunicación y el diálogo es esencial para tener éxito en una relación de pareja. Hablen, externen sus celos y ansiedades.

Además, trabajen en ustedes mismos. No todo se hace en pareja. Es necesario aprender a trabajar en su autoestima individual para poder confiar en el otro. Pero tengan en cuenta que esto lleva tiempo. Paciencia, todo viene a los que saben esperar…

¿Sientes celos? No te preocupes, es natural. Pero intenta desahogarte con un amigo en vez de explotar con tu pareja. Confía en los consejos de los demás, acepta otros puntos de vista.

También es importante enfocarse en las características positivas que conforman tu relación.

Pero recordá: No soportes ningún tipo de violencia en tu relación. Si hay violencia física, emocional, económica terminá con ella. Vales mucho y no vale la pena.

Cosmopolitan.-