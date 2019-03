Se quiebra Cambiemos en Córdoba

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Mario Negri y Luis Juez confirmaron su intención de competir en las elecciones de la provincia mediterránea el 12 de mayo incluso sin el sello de Cambiemos, ya que su lista fue impugnada por su correligionario Ramón Mestre, quien espera que la Justicia convalide las internas del 17 de marzo sin sus contrincantes.

Repitiendo que no están dadas las garantías mínimas para una elección transparente en Cambiemos, el próximo 17 de marzo, Mario Negri y Luis Juez confirmaron viernes que no participarán de la interna y que serán candidatos a gobernador e intendente, respectivamente, en los comicios generales del próximo 12 de mayo, posiblemente en un frente electoral.

Ambos dirigentes confirmaron que la decisión de no intervenir en la interna de Cambiemos ya está tomada, y que es independiente de la resolución que debe tomar el lunes la jueza electoral Marta Vidal, quien actúa como instancia de apelación de la Junta Electoral de Cambiemos.

Ante la Junta, el apoderado de Negri había presentado una impugnación al proceso electoral por una serie de hechos que considera irregulares, como por ejemplo que no esté contratada una empresa de logística que garantice el traslado de las urnas para un padrón de casi dos millones de personas.

El viernes Negri y Juez se sentaron en el despacho de la jueza Vidal, en el primer piso de la casona ubicada en Caseros 684. La magistrada había convocado, por pedido de Negri, a Juez como titular del Frente Cívico; al radical Alberto Zapiola, del Comité Provincia del radicalismo, y a Darío Capitani, presidente del PRO. Intentó abrir una instancia de negociación antes de resolver las impugnaciones. Pero mestristas y macristas vaciaron la reunión condenándola al fracaso.

Los primeros presentaron un escrito en el que acusaron al sector de Negri de realizar “maniobras dilatorias” al pedir la intervención judicial. El presidente del PRO, Capitani, no viajó desde Villa María y los apoderados de ese partido reiteraron que la solución es política, no judicial, y que está en manos de la Mesa Nacional de Cambiemos, que se reúne el lunes.

A la salida del encuentro con la magistrada, Negri dejó claro este viernes que no participará de los comicios: “Explicamos a la jueza las razones objetivas por las que nosotros no vamos a participar de esa interna que no tiene las garantías mínimas de transparencia”.

Luego, Juez se expresó en el mismo sentido: “Yo quiero constituir Cambiemos, pero no de una manera fraudulenta. Yo voy con Mario gobernador, Baldassi vice y Juez intendente. Ya veremos con qué sello. Lo importante es que el proceso electoral interno es fraudulento”, dijo a La Voz.

El tercer socio del espacio, Héctor Baldassi, se mantiene como candidato a vicegobernador de Negri. “Nuestra decisión es política, no jurídica: no vamos a competir en esta interna”, dijo un estrecho allegado al diputado macrista. El único que podría hacer desistir a Baldassi de conformar un frente electoral junto con Negri y Juez es el presidente Mauricio Macri.

Es decir que, aunque la jueza Vidal confirme la realización de la interna, el sector de Negri no irá a votar ni enviará fiscales.

En el marco de la reunión con la jueza, Negri y Juez le solicitaron que “facilitara” el proceso para “desarmar” Cambiemos. Buscan que ninguna de las dos canastas macristas pueda utilizarlo el 12 de mayo. Es un capítulo de la novela que aún no comenzó a escribirse.

Las esquirlas de la explosión de Cambiemos impactaron también en el macrismo: hace una semana, el llamado PRO “orgánico”, que responde al diputado nacional Nicolás Massot, dejó de responder a la estrategia trazada por la Casa Rosada y comenzó a jugar a favor de la realización de la interna, tal como quiere Mestre.

En ese marco, el PRO solicitó a la Mesa Nacional de Cambiemos que se reuniera en procura de una salida política, lo que ocurrirá el lunes. Negri, Baldassi y Juez esperarán la resolución de ese encuentro para confirmar si integran un frente electoral juntos.

A la espera de la decisión de la jueza Vidal, el mestrismo mantiene la idea de realizar la interna en todos los circuitos electorales de la provincia.

Dirigentes radicales de sectores que enfrentarán al mestrismo, como Miguel Nicolás, se encargaron de convalidar el proceso: “La interna debe realizarse; el voto es la única forma democrática para que los cordobeses elijan los candidatos de Cambiemos”, dijo.

Sin la presencia de los representantes del Frente Cívico, la Junta Electoral de Cambiemos sigue oficializando listas para los comicios primarios. El juecismo se apega al reglamento interno que expresa que las resoluciones serán inválidas si no están firmadas por representantes de las tres fuerzas que integran la alianza, lo que ocurre desde el 1° de marzo.

Fuente: La Voz del Interior