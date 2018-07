Se realizó el segundo encuentro de educaciones posibles

Connect on Linked in

Más de 80 personas participaron en la fundación Arbolar, en Colón, del segundo encuentro provincial de educaciones posibles. Se dialogó sobre educación alternativa y trabajo territorial, como herramienta de transformación social. Además, se analizó la legislación vigente, pedagogías alternativas en la escuela pública, materialización de espacios físicos propios, instancias de formación y desescolarización para adultos, informaron a AIM.

El encuentro fue “para poder visibilizar los proyectos y espacios provinciales que buscan incorporar modalidades educativas que impliquen un proceso, que tengan una visión holística de la educación, para acompañar a los niños desde un lugar más sensible”, contó a esta Agencia el presidente de Arbolar, Martín Ponce, quien destacó que a la jornada “también se sumaron personas de otras provincias y de la República Oriental del Uruguay, quienes ya están transitando espacios educativos de este tipo”.

Durante el día “hubo talleres y diferentes actividades, donde se compartieron modalidades en gestión, trabajo con el Estado y se tocaron diferentes áreas que tienen que ver con cómo funcionan u optimizan los desarrollos que se están transitando”. Además, se trazó un mapa provincial donde están los proyectos y se elaboró un documento que se llevará al encuentro nacional que se realizará en Chaco.

“Es muy importante poder juntarnos y crear y sostener este tipo de espacios por el momento político que estamos viviendo, por el contexto, donde la mayoría de los derechos están siendo vulnerados y la educación no está recibiendo no sólo recursos sino la observación que merece en todos los espacios (formales y no formales) en todas las instancias (preescolar, primaria, secundaria y universitaria)”, dijo Ponce, quien consideró que el Gobierno no le da el valor que merece a la formación por lo que se necesita, con más razón, que todos los actores sociales se junten y acompañen estos procesos para darle a la educación la entidad y el valor que se merece.