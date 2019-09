Se realizó en Chajarí una jornada departamental sobre HLB

Connect on Linked in

A los efectos de brindar información de la situación actual del HLB, a funcionarios locales, provinciales y nacionales, se realizó en el Centro Cultural de Chajarí, una jornada sobre HBL. Disertaron profesionales del Senasa, Inta y la Fecier.

El presidente de Fecier, Ariel Panozzo Galmarello, agradeció a los funcionarios que se hicieron presentes: Miguel Piana, senador provincial; Federico Solari, secretario de Agricultura de la Provincia; Pedro Galimberti, intendente de la ciudad de Chajari; Gustavo Zandoná, intendente de Villa del Rosario; Marcelo Borghesan, presidente del Concejo Deliberante de Chajarí; Vanina Perini y Martín Rigoni, autoridades electas para cumplir funciones en próximo período en Villa del Rosario, entre otros. Asimismo, lamentó “la no presencia de intendentes de localidades donde la citricultura es una fuente importante de mano de obra directa e indirecta, como Federación y Santa Ana, entre las más relevantes, también la de legisladores Provinciales, en función y electos; los que tendrían otras gestiones más importantes que resolver”, agregó.

En primera instancia, Julián Canaglia, técnico del Senasa, a cargo de los monitoreos en la zona, detalló los casos detectados en plantaciones de Villa del Rosario, alertando de que cada detección, es un signo de alarma, porque la dispersión puede ser importante, en plantas aledañas y en quintas cercanas. Lo que debe llamar a estar atentos en cada explotación, siendo los propios productores los mejores monitoreadores, los que deben dar la alerta temprana, para evitar la propagación descontrolada. Advirtió también que el insecto vector “está presente en toda la zona citrícola” y por ello pidió tener la “prevención necesaria para que estas enfermedades no perjudiquen por completo la citricultura”. Es de destacar que gracias al trabajo mancomunado de los productores, del Senasa y de la Fecier, se ha logrado detectar y erradicar las plantas con síntomas, siendo esto un paso importante para controlar la enfermedad”, acotó el dirigente citrícola.

Seguidamente, Sebastián Perini, del Senasa, quien actualmente es Jefe de Agencia Inta Chajarí, trabaja en la gestión de los recursos humanos y económicos, desarrollo de estrategias de extensión, promoción del desarrollo con un enfoque territorial, animación del cambio tecnológico y de desarrollo económico y social, partiendo de las capacidades de productores y profesionales en conjunto con otras instituciones, facilitando el acceso a la información y fortalecimiento del equipo de trabajo de la agencia, brindó información muy detallada y técnica, de cómo se fueron capacitando respecto a la enfermedad, en los países en los que se detectaron los primeros casos, (Brasil), explicando la gravedad de la situación, aunque manifestando que es posible convivir con el HLB, pero esto será con mayores costos, ya que se debe detectar la enfermedad, luego erradicarla y posteriormente tratar de contener al vector; todo esto en condiciones actuales de muy baja rentabilidad.

Finalmente Claudio Andrés Gómez, en representación del Inta, quien en el año 2015 se inició en la temática saneamiento y diagnóstico de enfermedades en cítricos y desde diciembre de 2016 es responsable técnico del Centro Único de Introducción y Saneamiento (Cuis) y director técnico ante Inase del Laboratorio de Protección Vegetal y Biotecnología de la EEA Concordia, teniendo a cargo el mantenimiento del Banco de germoplasma de variedades cítricas saneadas y protegidas de la unidad y el desarrollo de las pruebas biológicas de diagnóstico de enfermedades en el marco del Programa Nacional de Certificación de Cítricos y como servicios a terceros, informó respecto a las yemas que se encuentra protegidas, en el Inta, lo que posibilita y posibilitará que se mantenga la citricultura en la región. “Resaltó la necesidad de mantener el Cuis protegido”, y “se le manifestó nuestro apoyo, y ojalá pronta ejecución de los fondos que recibimos desde CTM, pero por cuestiones administrativas y burocráticas, hoy no lo podemos hacer”, resaltó el preseidente de la FeCiER.

Por último, “solicitamos a los dirigentes provinciales y locales, se pongan al frente de esta lucha, ya que sin el apoyo de todos será una batalla que podemos perder, y de hecho cada municipio tendrá que ayudar a miles de trabajadores que quedarán sin sustento; muchos productores no podrán afrontar los daños que esta enfermedad provoca, y no se los puede dejar desamparados, habrá que ver salidas alternativas. Hoy el Estado no puede mirar para otro lado, esto es grave y la falta de respuestas, dejan el sabor amargo de que creamos que las economías regionales no existen, al menos esa es la sensación que sentimos. Si el HLB, se instala y avanza, nuestra matriz productiva cambiará. No quiero ser drástico, pero con HLB, el citrus desaparecerá”, finalizó el productor – dirigente, oriundo de Villa del Rosario.