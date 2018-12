Se reunirá el Consejo de delegados de FAA en Villaguay

Print This Post

Este jueves se reunirá en el Centro Comercial de Villaguay el Consejo de Delegados de Federación Agraria Argentina (FAA), para analziar la situación del sector que espera el Decreto reglamentario sobre la aplicación de fitosanitarios, informó a AIM el vicepresidente primero de la entidad, Elvio Guia. Además, se evaluará el estado de las economías regionales y las perspectivas para el 2019.

En el último encuentro del año, los delegados de la comarcal realizarán “un diagnóstico de la situación de los productores en la provincia, sobre todo a la espera del Decreto reglamentario sobre la utilización de fitosanitarios por parte del Ejecutivo, ya que el fallo de la justicia entrerriana deja a casi 283.000 hectáreas dentro de la prohibición de utilización de fitosanitarios, donde muchos productores ya hicieron las inversiones”.

En ese sentido, Guía recordó la arbitrariedad del fallo, ya que “se prohíbe siempre pensando en la soja y el gifosato pero no se tiene en cuenta que hay un montón de producciones que necesitan pulverizar una o dos veces (como puede ser un tambo o una ganadería de cría o extensiva) y esto preocupa a productores, más allá de que hay muchos que ya implantaron sus cultivos y se generarán grandes pérdidas por no poder hacer las aplicaciones de fitosanitarios, que no sabemos quién las pagará”.

En ese maro, “se verá si el Gobierno da a conocer el Decreto para destrabar el conflicto o analizaremos cómo seguir de acá en adelante”, dijo el productor.

Economías regionales y perspectivas para el 2019

Por otro lado, Guia indicó que se “evaluará el estado de la producción entrerriana, sobre todo se hará un balance de la cosecha de trigo, los inconvenientes que se presentaron y las necesidades y proyecciones para la cosecha de soja 2019”.

Asimismo, “se dialogará sobre el estado de las economías regionales como la arrocera, la lechería y la citricultura”. En ese marco, Guía precisó que actualmente “hay dificultades enormes con la citricultura y la lechería”.