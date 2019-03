Se sancionó la nueva Ley de familia para Entre Ríos

Print This Post

En la sesión de este martes, la Cámara de Diputados aprobó con fuerza de Ley el nuevo Código Procesal de Familia, que cambia el paradigma en la provincia, registró AIM. “Las familias de hoy no son las mismas que hace 30 años, existe otro tipo de familia (de vínculos no estereotipados, ensambladas, etc) y un sinnúmero de derechos que hoy son incorporados”, aseguró el presidente de la comisión de Legislación General del cuerpo, Diego Lara.

El texto que venía en revisión de la Cámara Alta, quedó a disposición del Ejecutivo para su promulgación. La defensa del proyecto la realizó Lara, quien aseguró que la nueva Ley permitirá desburocratizar la justicia e incorporará derechos que responde al espíritu de época: “Incorporar los principios del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, significa cambiar el paradigma del concepto de Derecho de Familia, por ejemplo se pasa de la patria potestas a la responsabilidad parental o se reemplaza la idea de concubinato (hoy anacrónica) por unión convivencial, es decir, trasciende las cuestiones terminológicas, ya que adapta el derecho a las nuevas formas de vida de la sociedad”.

Además, el abogado indicó que la norma legislará “otros institutos y proceso especiales que antes no existían en la provincia como el juicio de filiación, de adopción y alimentos, el de divorcio, el de inhabilitación o el de tutela de protección por violencia familiar o contra la mujer en el ámbito doméstico”.

Asimismo, la nueva Ley “evitará la litigiosidad, es probable que se baje el nivel de litigiosidad y se tengan sentencias más rápidas, es decir, se desburocratizará el servicio de justicia”.

Cabe recordar que el texto original presentado por la exdiputada y la ahora ministra de Gobierno, Rosario Romero, tiene como base el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y toda la normativa internacional que consagra el reconocimiento de los derechos de las mujeres; de los niños, niñas y adolescentes; de las personas mayores y de los incapaces.