Se va Triaca y nadie lo reemplaza

El ministro de Producción, Dante Sica, confirmó que tras la salida del secretario de Trabajo, Jorge Triaca, su vacante no será cubierta y que la cartera laboral degradada a secretaría quedará directamente absorbida.

“Llegó el momento de dar un paso al costado”, sintetizó el ex ministro y aseguró que la decisión tuvo que ver con los momentos de “mucha tensión” que vivió al frente de la cartera laboral, pero no con el escándalo que atravesó a principio de año, cuando fue denunciado por su empleada doméstica, a quien tenía en negro y había nombrado como interventora del Somu.

Triaca estuvo acompañado por Sica durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda para confirmar lo que ya era un hecho desde ayer. El 3 de diciembre, luego de participar en la Cumbre del G20, el ex ministro se dedicará a “volver a encontrar un equilibrio en la vida familiar y personal”.

“En estos tres años no sólo me dieron la oportunidad de colaborar, sino también hubo momentos de mucha tensión y dificultades”, señaló Triaca como los motivos de su alejamiento y enumeró las dificultades de las tareas del ex ministerio de Trabajo: “Tensiones tienen que ver con la propia realidad de resolver 1500 paritarias, hay manifestaciones, reclamos y es parte de la tarea”. Consultado para que analice cómo podrían evolucionar las paritarias del año próximo, Triaca mantuvo la línea que llevó como ministro: “Cada sector analizará la realidad de la situación.”

La gestión Triaca termina con un poder adquisitivo para los trabajadores 18 por ciento menor que en 2015, según la medición de la Umet. Se trata de la mayor pérdida de poder compra desde la megadevaluación de 2002. En tanto, la desocupación ascendió, según el Indec, en el tercer trimestre del año a 9,6 por ciento, la cifra más alta de los últimos 12 años. “Ha realizado un trabajo fenomenal en estos años, de recuperar el diálogo y mantenerlo permanentemente con todas las organizaciones sindicales”, lo celebró Sica.

“Con madurez han dado el debate de la Argentina que viene”, saludó Triaca a la CGT y las cámaras empresarias por el trato que mantuvieron durante su gestión, a pesar de los frustrados intentos que buscó el Gobierno para sostener mesas tripartitas de negociación para evitar la pérdida de puestos de trabajo.

La última mesa de acuerdo entre Gobierno, CGT y sectores empresarios ya fue encabezada por Sica y concluyó en el flexible decreto para aplicar un bono de compensación salarial.

El ex ministro también aclaró que su alejamiento no está relacionado con “cortocircuitos” con el presidente Mauricio Macri ni con el escándalo que enfrentó a principio de año con su ex empleada doméstica, Sandra Heredia, quien lo denunció por mantenerla en una relación laboral irregular. “Sandra, no vengas, eh; no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre; sos una pelotuda”, fueron las palabras del ministro para su ex empleada cuando se enteró de la denuncia de quien había colocado como interventora del Somu en la localidad de San Fernando. “No te puedo aumentar, pero te puedo dar un `trabajito´ en el sindicato”, habría sido la propuesta del ex ministro, según denunció el abogado de Heredia.

Por otra parte, Triaca dijo que se concentrará en “volver, encontrar un equilibrio en la vida familiar y personal” y que los trascendidos respecto de que podría recalar como embajador en el Vaticano “no fue más” que una charla con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. “El cargo de Jorge no lo vamos a reemplazar: asumiré plenamente la tarea de ministro de Producción y Trabajo”, concluyó Sica.