Se viene el Tercer Migrantazo

Ante las nuevas medidas de restricción de derechos a las personas migrantes promovidas desde el Gobierno nacional, “vecinos y vecinas, trabajadores y estudiantes, padres y madres, nos movilizamos el próximo 13 de marzo en rechazo a la expulsión de personas del país y a la xenofobia que promueven el presidente y sus gobernadores”. Asimismo, “exigimos la anulación del DNU 70/2017, que busca echar extranjeros de Argentina”, se informó a AIM desde el colectivo Migrar no es Delito.

El gobierno de Macri “criminaliza la migración y hace una campaña electoral sucia señalándonos como responsables de la crisis, el narcotráfico y la delincuencia, para tapar el desastre económico que ellos mismos generaron, desconociendo el aporte de la migración al desarrollo del país”, argumentaron y detallaron que la manifestación será el 13 de marzo, a las 10, desde la dirección nacional de Migraciones, hasta Plaza de Mayo.

“Repudiamos las nuevas restricciones para el acceso a la radicación de migrantes establecidas por el Gobierno nacional y las resoluciones de arancelamiento del derecho a la salud establecidas por varios gobiernos provinciales”, recordaron a AIM desde Migrar no es Delito.

En ese sentido, “exigimos la anulación del decreto firmado por el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, para prohibir el ingreso a la provincia o expulsar a migrantes condenados, con antecedentes penales o con condenas no firmes. La medida avanza incluso sobre la presunción de inocencia, al decidir la expulsión de extranjeros que recibieron condenas que aún no están firmes, es decir que aún no se comprueba su culpabilidad”, añadieron.

“Los migrantes somos trabajadores, estudiantes, padres y madres de familia. Somos trabajadores de la construcción, médicos, horticultores, cuidadoras domiciliarias, verduleros, trabajadores de casas particulares, cooperativistas, enfermeros. No somos delincuentes”, subrayaron en la convocatoria a la movilización.

Por eso, “al director de Migraciones de la Argentina, Horacio García, que reciba a la comunidad migrante y de explicaciones de las medidas impulsadas, que no consideran los derechos y aportes que los trabajadores migrantes realizan al país. De igual manera, denunciamos la complicidad de los grandes medios de comunicación y funcionarios de gobierno que estigmatizan constantemente a la migración igualándola con el delito, transmitiendo un mensaje de odio y división en el pueblo argentino”, lamentaron.

Además, la agrupación denunció la expulsión “arbitraria” de Vanesa, migrante peruana residente en Argentina hace más de 15 años, enfermera, madre de tres hijos. Fue trasladada a una celda sin luz ni agua y de ahí directo al aeropuerto de Ezeiza. El lunes 4 de marzo a la tarde fue expulsada del país junto a su hijo menor sin haberse podido despedir de sus otros dos hijos, todos ciudadanos argentinos. “Denunciamos la existencia de numerosos procesos de expulsión en curso contra las y los migrantes en Argentina”, sentenciaron a AIM.