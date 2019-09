Segundo Encuentro de Acción Colectiva con más de 100 organizaciones comunitarias

Print This Post

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, llevó a cabo un encuentro con organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de fortalecer el trabajo solidario, cooperativo y comunitario en Entre Ríos.

Tomando como eje el ejercicio de la cartografía social como herramienta para construir conocimiento de la comunidad de manera colectiva, se llevó a cabo en Paraná la jornada de trabajo denominada “Acción Colectiva: II Encuentro de Organizaciones de la Comunidad de Entre Ríos”, impulsada por el gobierno de Entre Ríos, a través de la Subsecretaría de Políticas Sociales de la cartera de Desarrollo, que contó con la participación de más de 100 organizaciones comunitarias de toda la provincia.

La apertura del encuentro fue encabezado por la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, quien estuvo acompañada por el secretario de Gestión, Leonardo Centurión, el secretario de Economía Social, Luis Precerutti, el secretario de Deportes, José Gómez y el subsecretario de Políticas Sociales, Julián Froidevaux, entre otros funcionarios provinciales y legisladores.

Respecto de la actividad que concentró un importante número de organizaciones, la titular de Desarrollo Social, Laura Stratta, manifestó: “Es un enorme gusto compartir este espacio y este momento, pero sobre todo haber compartido estos años de recorrido, de construcción, de vínculos y reconocimiento del otro, que nos permitieron articular, soñar y concretar sueños juntos en tiempos muy difíciles”.

Asimismo, indicó: “Quiero destacar la mirada, la impronta, y la decisión que tuvo el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, que priorizó el desarrollo social y humano en el diseño de las políticas públicas. Priorizó estar cerca de la gente y atender a los entrerrianos y entrerrianas que más nos necesitaban, construyendo y consolidando un Estado presente, activo y promotor, que fuera capaz de escuchar a las organizaciones de la comunidad, por las que tenemos un profundo respeto”.

Posteriormente, dirigiéndose a los referentes de las organizaciones, la ministra comentó: “Con esa mirada fuimos a escuchar cuáles eran sus proyectos, sus sueños, sus demandas, y a comprometer fondos públicos para su concreción”, sostuvo y detalló: “En este tiempo han sido más de 700 las organizaciones que hemos acompañado con financiamiento, de 103 localidades de la provincia y por cerca de 100 millones de pesos. De eso se trata mucho de lo que hacemos pero sobre todo en lo que creemos: que la política está para transformar, que en la articulación crecemos y siempre somos un poco mejores”.

Finalmente, la ministra aseguró ante los presentes que “Acción Colectiva es ese modo de reconocerlos a ustedes, a las organizaciones de la comunidad, a quienes desde el anonimato abren caminos y son de alguna manera referencia para cada uno de otros. Con ustedes queremos seguir construyendo organización y comunidad, en pos de consolidar una Entre Ríos más inclusiva, mejor”.

Por su parte el subsecretario de Políticas Sociales, Julián Froidevaux, indicó: “Nadie desconoce que vivimos en una situación crítica en el país, y Acción Colectiva es esa convicción de que para atravesar esta situación hay que hacerlo juntos, que la única posibilidad es juntarse y arremangarse, no hay otro camino, porque el aislamiento sólo conduce a la derrota”.

Además, durante la presentación, el funcionario indicó que “este encuentro es para nosotros la posibilidad concreta de articular, de crear las herramientas necesarias que todavía necesita la democracia en nuestro país, que hoy en este hermoso club de Paraná vamos a recrear”. Luego aseguró: “Vamos a construir un mapa entre todas las organizaciones; trabajar con el equipo de Políticas Sociales nos ha permitido tener una certeza: que el primer territorio que se habita es el vínculo, y a partir de ahí nosotros pensamos que en cada llamado, en cada correo electrónico, en cada trámite y en cada proyecto están las organizaciones y hay un vínculo que cuidamos y queremos. A todo eso hoy lo vamos a poner en un mapa que vamos a construir juntos. Para nosotros esto tiene que ver con la política, y acá radica la posibilidad de que construyamos entre todos un horizonte mejor”.

Del II encuentro de Acción Colectiva también participaron el diputado provincial, Daniel Koch, junto al senador por el departamento Villaguay, Mario Torres; el subdirector del Instituto Becario, Lautaro Gervasoni; la titular del Área Provincial de Políticas de Identidad de Género y Diversidad Sexual, Alejandra Elcura; la Coordinadora del Hogar Inés Londra, Sofía Uranga; el presidente del Ipcymer, Ricardo Etchemendy; y el intendente de Hasenkamp, Juan Carlos Kloss, entre otras autoridades.

Acción Colectiva

La actividad se realizó en el Atlético Neuquén Club de la capital provincial y contó con la participación de más de 100 organizaciones de diferentes lugares de la provincia. Es de mencionar que a través de Acción Colectiva se busca impulsar el trabajo mancomunado entre el gobierno provincial, las instituciones y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el tejido social, a la vez que generar oportunidades para la comunidad. En este sentido, el Ministerio de Desarrollo Social lleva adelante programas como Poder Popular e Inclusión de Organizaciones Libres del Pueblo, entre otras herramientas que promueve, con el objetivo de respaldar a estas organizaciones y fortalecer el trabajo solidario, comprometido, participativo, cooperativo y comunitario que impulsan las entidades de la sociedad civil en toda la provincia.

En ese marco, desde Colón llegó Martín Ponce, referente de la Fundación Arbolar. Comentó que “este es un proyecto de cinco años trabajando en territorio. Nos constituimos como un grupo de padres con la intención de armar un espacio para poder acompañar las infancias, ese fue y sigue siendo el corazón de Arbolar, dentro de una experiencia pedagógica democrática y libertaria. Este grupo de padres tenía un montón de saberes y en un momento necesitamos formalizarnos para poder dar pasos más extensos, y fue ahí donde encontramos y nos enamoramos de esta área del Ministerio que nos acompañó desde el primer momento, sobre todo con esto del desarrollo vincular, que es el motor de cualquier otra experiencia humana”.

Testimonios

Por su parte, Azul Mussi, secretaría de la cooperativa en formación “La Pasionaria”, compuesta por mujeres y disidencias de la construcción. “Nuestro lema es ‘nosotres también’ construimos, levantamos paredes, usamos herramientas y sabemos hacer un montón de cosas. No hay una palabra que nos defina, porque para ser albañil hay que ser varón. Así que estamos buscando la forma de definirnos y decirnos porque lo que no se nombra no existe”. Luego Azul aseguró “que estamos intentando construir una lógica diferente de trabajo en donde cada persona que entre a obra pueda aprender, proponer, hablar en igualdad de condiciones”. Finalmente destacó el acompañamiento del gobierno provincial a través de la Subsecretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, “que siempre nos están convocando para darnos una mano. Cuando recientemente sufrimos un robo, recibimos mucha ayuda para que podamos recuperarnos. Eso nos dio mucha fuerza y ahora vamos por más, y vamos a intentar capacitar a muchas más mujeres en construcción”.

Además, participó del II Encuentro de Acción Colectiva, Miriam Concettoni, perteneciente a la radio Comunitaria “Abriendo Puertas”, del Hospital Luis Ellerman, de la localidad de Rosario del Tala. Explicó que en la emisora cuentan con una frecuencia propia y que pudieron adquirir el equipamiento para poner a funcionar la radio “gracias a los programas Poder Popular y Mejor es Hacer, en base a un trabajo articulado que con el Ministerio venimos sosteniendo en toda la gestión”.

Fabiana Frigo también forma parte de ese medio de comunicación y comentó que la emisora “forma parte de la Red Entrerriana de Radios Comunitarias, Cooperativas y Colectivas (Rerco), en la que participan seis radios. La red surgió hace dos años en un encuentro como éste; actualmente tenemos un informativo que se llama Rerco al Aire. Cada radio manda un informe y de esa forma podemos tener información de lo que sucede en cada pueblo. Rerco se conforma y funciona en la actualidad porque estamos trabajando a partir de fondos de Acción Colectiva del Ministerio”.

Durante la jornada, los representantes de las diversas organizaciones formaron parte de diferentes espacios de diálogo, donde cada uno expuso aquello a lo que se dedica cotidianamente desde su lugar y para su comunidad. En un escenario en el que circularon la participación y la solidaridad como valores que se refuerzan a través de la tarea comunitaria, los proyectos que cada organización encara también fueron una cuestión que se puso de relieve generando un intercambio creativo para pensar acciones colectivas.