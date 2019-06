Senado/ Denuncian a funcionarios por supuesta defraudación y estafa contra el erario público

Connect on Linked in

En el marco de la causa de los contratos truchos en el Senado de Entre Ríos, se presentó una nueva denuncia contra ex legisladores y funcionarios del peronismo. “Me engañaron mientras pasaba hambre”, contó a AIM Fabián Carreras.

Fabián Carreras compareció en Tribunales ante la investigación que lleva adelante el Poder Judicial por contratos truchos en la Cámara Alta. Él afirmó que sería otra de las personas estafadas por senadores y funcionarios entrerrianos.

“Leonardo Centurión me invitó a participar de la agrupación La Victoria. Era presidente vecinal de Parque Mayor y me sumé a hacer política partidaria y me pidió una fotocopia del DNI, me dijeron que me iban a hacer entrar en el Senado, me hicieron inscribirme en el Monotributo, pero el contrato supuestamente no había salido”, contó a esta Agencia Carreras, quien precisó que “Centurión decía que me daba una mano y me tiraba unos pesos hasta que saliera el contrato, pero nunca entré a trabajar en la Legislatura y pasamos hambre y mis hijos no tenían para comer, hasta que conseguí un trabajo digno”.

En ese sentido, contó que le explicó a la fiscal que investiga la causa, Patricia Yedro, que “conocía la Cámara de Senadores pero no conocía a Héctor Strassera (PJ-Concordia)”, con quien tenía un supuesto contrato con Carreras: “No sabía que había salido el contrato que era de 5 mil pesos semanales, según me explicó Yedro, porque no firmé nada”.

“Me sorprendí cuando la doctora me mostró el contrato firmado y el monto que tenía, porque en esos años la pasamos mal, porque a veces no tenía para darle de comer a mis hijos”, remarcó y agregó: “Eramos alrededor de cien monotributistas que militábamos con Nano quien nos decía que era el secretario del vicegobernador Pedro Gustavino”.

“Además de la estafa hoy tengo una deuda de 37.000 pesos en ATER y más de 60.000 en Afip, deudas de las que no tengo nada que ver y son impagables para mí”, contó.

Urrutia: “Ellos elegían sus presas y les decían que iban a conseguirles trabajo en el Estado”

El abogado de Carreras, Miltón Urrutia, explicó que se lleva adelante una denuncia penal contra determinados funcionarios que habrían intervenido como sujetos activos en la supuesta comisión del delito de defraudación y estafa contra el Estado”.

“Carreras me manifestó que estarían implicados Centurión, Gustavino, Strassera y (Álvaro) Treppo (intendente de Seguí) en un contrato que le ofrecieron y que, después, no se habría materializado. Si bien en Fiscalía le exhiben el contrato en el que no obraría su firma y que no habría cobrado un peso de la Legislatura provincial y ahora le reclaman el pago del monotributo, puesto que estos contratos eran, a su vez, declarados en la Afip”, indicó el abogado.

En ese marco, apuntó que los funcionarios y senadores “se aprovechaban de la buena fe y necesidad de determinados ciudadanos; ellos elegían sus presas y les decían que iban a conseguirles trabajo en el Estado, jugando con la necesidad de las personas”, situación que “también pude constatar con otras personas que me contactaron y me contaron que les pasó lo mismo”.