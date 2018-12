Senador renuncia a sus “responsabilidades políticas” tras denuncia de abuso

Connect on Linked in

El senador bonaerense Jorge Romero fue denunciado de abuso sexual por una exmilitante de la agrupación. “En el pasado tuve prácticas machistas que en ese momento parecían naturales”, admitió.

El senador bonaerense Jorge “El loco” Romero, responsable provincial de La Cámpora, fue denunciado en las redes sociales por una ex militante de la organización, que lo acusó de abuso sexual.

En el relato, la joven denunció que Romero intentó obligarla a practicarle sexo oral y apuntó a la complicidad del resto de la organización.

El relato del usuario identificado en la red como Teff Solange se sitúa temporalmente en enero de 2017. “El loco Romero me agarra y me encierra en el baño con el impidiéndome salir. Se baja los pantalones, saca su miembro afuera y me empieza a pedir que le practique sexo oral”, se lee en uno de los párrafos de la presentación.

“Me negué reiteradas veces y le suplicaba que me dejara salir. Le llegue a prometer que otro día lo hacíamos para que me abriera la puerta, golpee las paredes y la puerta para que alguien me abriera. Nadie me ayudó”, agrega.

También dio cuenta de la red de complicidades dentro de la organización, empezando por el responsable de Logística Nacional, Miguel Ángel Despo, quien, según el relato, “sonriendo, me dijo que me creía porque sabía que este tipo era así y que no fui la única que le paso”. Esa situación se repitió con otros referentes y terminó con el alejamiento de la joven de La Cámpora, “harta de ver a mi abusador ahí y a los abusadores de mis compañeras”.

Romero admitió “conductas machistas” y aseguró que deja su “responsabilidad política” y que se somete “a los procesos que determine la aplicación del protocolo que la organización ha generado para estos casos”.

La declaración, también vía redes sociales, no aclaro si eso implica la renuncia a su banca o si será juzgado por sus pares.

“Soy un varón criado en una sociedad patriarcal. Además soy un militante político con responsabilidades. Desde ese lugar, y a la luz del trabajo de visibilización que han hecho mis compañeras de la organización donde milito, puedo ver que en el pasado tuve prácticas machistas que en ese momento parecían naturales”, destacó.

Y agregó: “Deconstruirnos significa mejorarnos a nosotros mismos en todos los sentidos y eso es lo que debemos hacer si queremos mejorar también la organización donde militamos y, en definitiva, construir una sociedad más justa, libre y soberana”.