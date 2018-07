Si hay pobreza, que no se note: Desalojan gente en situación de calle de las plazas

Connect on Linked in

Este fin de semana, se produjo el desalojo de la carpa de protesta de Manteros en Plaza Once, Buenos Aires, desmantelando un campamento de gente en situación de calle. “Esto se suma al pedido de Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta de modificar el Código Contravencional, reprimir la protesta y meternos a todos presos”, advirtió a AIM el representante de Vendedores Libres, Omar Guaraz. Denunció que este hecho no es la primera vez que se registra en la Ciudad: “La policía levanta a personas que no tienen hogar, no sólo en plazas, sino también en las calles”.

“Finalmente, el día sábado el Gobierno de la ciudad desalojó a punta de pistola por intermedio de la infantería de la policía, la carpa de protesta de los vendedores de Once levantada en enero del 2017”, contó a AIM Guaraz.

En ese sentido, añadió que la ex Ucep (Unidad de Control y Espacio Público), el grupo de tareas creado por Mauricio Macri, fue puesta nuevamente en funciones. “Cambiemos genera pobreza y busca con la violencia ingenuamente desaparecer una realidad que se refleja e incrementa inexorablemente producto de su fracaso”, alertó.

“Mientras tanto Larreta y María Eugenia Vidal son preparados por el Poder real para la sucesión de Mauricio Macri y blindados por los medios de comunicación ocultando las acciones terroristas que desarrollan contra nuestro pueblo”, sostuvo el dirigente a esta Agencia.

Cabe destacar que Larreta prepara en los próximos días la modificación del Código Contravencional, “una acción que apunta no sólo contra la economía informal sino contra la protesta callejera, una medida que en tiempos de crisis terminal el gobierno prepara”.

Guaraz recordó a AIM que esto sucede “a pocos días de que un policía apuñalara a un vendedor senegalés en Flores”, y denunció que “el gobierno reprime, realizando allanamientos, verdaderas redadas policiales en los hogares de vendedores senegaleses para robarles el dinero y la mercadería que venden para sobrevivir luego de amenazarlos y detenerlos a más de 30 vendedores”.

Ante la crisis, las ferias populares, el trueque y los vendedores ambulantes “inundan nuestro país, la provincia y sobretodo la Ciudad de Buenos Aires”, explicó a AIM y agregó que “la carpa de los Manteros de Once es parte de una resistencia de miles de trabajadores que se despliega en toda la Ciudad y fruto de organización e instinto de supervivencia”.

Medidas de fuerza

Mañana a partir de las 14, en inmediaciones de la Legislatura porteña, la asociación Vendedores Libres y otras organizaciones convocan a una manifestación en contra de la Reforma del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.

La carpa

El 10 de enero de este año más de 1800 manteros fueron desalojados del barrio de Once con un operativo policial que incluyó gas lacrimógeno, corridas y detenidos. El gobierno porteño les ofreció un curso gratuito de capacitación por 60 días, un incentivo de 11.700 pesos por dos meses y un espacio dónde vender. “El Gobierno de la Ciudad le dio el control del curso, por medio del Chipi Valdés, a los punteros del once que recaudaban para la Policía Federal, la Comisaria 7ma y Espacio Público. Por eso en los cursos de la cámara de comercio, tenemos de todo menos manteros”, denunció Omar Guaraz.

El grupo de manteros que no pudo negociar se encontraban manifestándose de forma permanente en una carpa en Plaza Miserere, dónde vendían productos de forma ocasional para suplir la falta de trabajo y servían comida a personas en situación de calle.