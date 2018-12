Siciliani estalló por las críticas a un video de Fardin y Calu Rivero bailando en una fiesta

Print This Post

La actriz puso el grito en el cielo cuando leyó los comentarios agraviantes que les dejaron a sus compañeras en Instagram.

Griselda Siciliani se cansó de los agravios hacia sus colegas Calu Rivero y Thelma Fardin, que después de una semana intensa coincidieron en la fiesta organizada por el colectivo Actrices Argentinas.

Los comentarios llegaron días después de que la ex Patito Feo denunciara que Juan Darthés la violó hace una década en Nicaragua. En la filmación -que publicó una conductora de nombre Carolina Fernández en Instagram- se las ve a las actrices muy sonrientes y unidas, en plena musicalización de una noche llena emoción. Esto parece no haberle caído bien a muchas personas, que se expresaron de manera ofensiva con insultos. Las acusaron de hacer un “circo”, y Siciliani pegó el grito en el cielo. “¿Pero qué mierd… te pasa? ¿Cómo las violaron y maltrataron no pueden bailar, reír y abrazarse? ¿Preferirías verlas arruinadas? ¿Eso te dejaría más tranquilo? Somos libres y si se nos canta estamos de joda”, dijo furiosa en Twitter.

