Sigue el paro de colectiveros hasta que les paguen el 20 por ciento de salarios adeudados

La capital provincial y las localidades de la región metropolitana ingresaron en el octavo días consecutivo sin el servicio de transporte público de pasajeros. La unión de empresas a cargo de la concesión, Buses Paraná, todavía no pagó la totalidad de la deuda que mantiene con los choferes. A la tarde de hoy les restaba ser depositado el 20 por ciento del sueldo de julio, confirmó a AIM José Rodríguez, secretario Adjunto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), quien aseguró que la medida de fuerza se levantará cuando depositen esta diferencia.

En diálogo con esta Agencia, Rodríguez confirmó que las firmas a cargo de la prestación de los colectivos, Ersa Urbano y Transporte Mariano Moreno, depositaron lo que restaba del medio sueldo anual complementario, pero quedaba una deuda por una mejora acordada para el mes de julio. “Lo único que han depositado es el aguinaldo”, sostuvo.

Además, el dirigente de UTA señaló que los empresarios habían descontado en los haberes ocho días de presentimo que en un acta frente a la Secretaría de Trabajo se habían comprometido a pagar. Enojado, el secretario Adjunto apuntó a una campaña de desinformación que atribuyó a la patronal. “No podemos salir a trabajar si no han cumplido. Nos han tomado por tontos, y es totalmente una totalmente mentira que no queremos colaborar y toman de rehén a la ciudadanía. Siempre dijimos que era el SAC en su totalidad y julio con 20 de aumento. Ahora salen que no estamos colaborando, están faltado a la verdad y al pago”, fustigó.

En esta línea Rodríguez aclaró que una diferencia de sueldos más un aporte no remunerativo de 13.500 pesos ya había sido acordado con los empresarios para ser pagados en dos cuotas, el 20 de agosto y 20 de septiembre, pero que esta deuda que reclaman es de otra índole. “No podemos levantar la medidas cuando depositaron el aguinaldo más de un mes atrasado y falta todo lo de julio”.

Finalmente, ante el proceso iniciado por el municipio que podría declarar caduco el servicio, el representante gremial sostuvo que “es un problema del poder concedente. Somos terceros ajenos, queremos el dinero del mes de julio”, reiteró.