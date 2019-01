Sigue la bÃºsqueda del aviÃ³n del futbolista argentino Emiliano Sala

Print This Post

Continúa la incertidumbre sobre la desaparición del avión privado del presidente del Cardiff que transportaba al goleador argentino Emiliano Sala hacia la ciudad después de juntarse con sus compañeros del Nantes para despedirse tras pasar cuatro temporadas en el club.

El director de búsqueda aérea de Channel Islands, John Fitzgerald, dio sus primeras impresiones de lo ocurrido en una entrevista con el portal “So Foot”: “Durante la primera parte de la búsqueda, la visibilidad fue buena, pero tuvimos que lidiar con una lluvia feroz que cayó alrededor de las 23:30.

“A medida que avanzaba la búsqueda, las nubes bajaron y tuvimos que detenernos, ya que no pudimos ver nada. Las condiciones eran demasiado malas para los botes salvavidas”.

Tras la reanudación de las investigaciones, Fitzgerald afirmó que, “esta mañana el mar estaba muy tranquilo, el cielo muy azul, con perfecta visibilidad. Podemos ver perfectamente el cielo y la superficie del agua, lo cual es muy importante. El viento sopla a unos 50 km por hora”.

“Si están realmente bajo el agua, te diría que no hay posibilidad de encontrarlos con vida. Me fui a nadar el otro día y duré 30 minutos. Es excesivamente frío el nivel del agua, una persona sumergida probablemente no sobrevivirá por más de una hora, a menos que tenga alguna protección.

“Personalmente, y solo puedo hablar por mí mismo, no creo que haya ninguna posibilidad de que aún estén vivos en este momento”, reconoció.

El director de búsqueda consideró que la temperatura en la que se encuentra el agua rondaría los 10 u 11 grados. “Me resulta difícil pensar que podrían haber hecho algo más que un aterrizaje en el mar, o al menos tocar el agua de alguna manera. Los radares perdieron su rastro al noroeste de Alderney, a 24 km del norte de la isla de Guernsey (?) Si hubieran aterrizado en algún lugar bajo vigilancia, el tráfico aéreo habría sido informado” determinó.

El director de Búsqueda consideró que este es un accidente que ocurre ocasionalmente “pero no de esta manera”. Fitzgerald comentó que hay aviones “que simplemente no tienen suficiente combustible y caen en el mar antes de llegar a la costa, pero no creo que esto sea lo que sucedió en este caso”.

Al mismo tiempo, se mostró seguro al reconocer que pudo haber sido “un problema técnico o mecánico. El avión que tomaron, el Piper PA-46 Malibu, es un muy buen avión, pero algo catastrófico debe haber ocurrido, no hay razón para que este avión haya encontrado un problema. Ellos simplemente desaparecieron”, sentenció.