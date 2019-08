Sigue la huelga de choferes del transporte urbano

Connect on Linked in

El paro de los choferes de colectivos, que provoca la ausencia de transporte público en Paraná, cumple hoy 15 días y aunque este martes pueda destrabarse el conflicto por el dinero que adelantó la Provincia el viernes, además de los 5.000.000 de pesos de Aportes del tesoro Nacional (ATN) que la municipalidad recibiría el jueves, será un paliativo, porque en septiembre, el conflicto podría reeditarse si los empresarios no aportan recursos genuinos.

Según se informó a AIM el domingo desde la municipalidad de Paraná, hoy se verá acreditado el aporte de 12.000.000 de pesos que el gobierno provincial giró el viernes a la comuna para que se lo deposite a las empresas. Luego, éstas deberán saldar la deuda que mantienen con sus empleados a cada cuenta sueldo. Una vez que se chequee si se trata del dinero adeudado, los trabajadores nucleados en UTA decidirán si levantan la medida de fuerza que llevan adelante desde el 6 de agosto, por lo que se estima que al menos hasta el mediodía de hoy no habrá servicio de transporte urbano.

Cabe recordar que el pasado viernes, el Gobierno provincial realizó un adelanto de aportes para ayudar destrabar la situación. Se trata de 12 millones de pesos que Provincia depositó en las cuentas municipales a fin de que sean girados a Buses Paraná, para el pago de salarios a los trabajadores.

Desde la municipalidad de Paraná indicaron que hasta hoy, cuando vuelva la actividad bancaria, no sería posible transferir ese dinero a las empresas de colectivos.

Déficit

Desde el punto de vista de Buses Paraná, el actual esquema económico financiero el sistema de transporte resulta inviable para las empresas por cuanto existe “un déficit de $16 millones mensuales”. Las cuentas para los empresarios cerrarían si a los 12,7 millones que aporta la provincia, más los 5 millones que la Nación transfiere a la municipalidad y una tarifa a 29 pesos se le agregaría un aporte extra mensual de 16 millones.

El secretario Seguridad y Transporte de la municipalidad de Paraná, Ricardo Frank advirtió que si la empresa concesionaria del transporte urbano de pasajeros (Buses Paraná) no gestiona recursos genuinos, aunque se levante el paro de choferes, en septiembre habrá nuevos problemas para juntar la plata para sueldos.

“Los recursos deben ser genuinos, proveniente de fuentes que no afecten al contribuyente, que la empresa debe conseguir para que el sistema siga funcionando. Pero esta solución debe ser a largo plazo, sin parches municipales ni provinciales”, indicó.

Siempre hablando en potencial el secretario dijo que si el servicio se retomará hoy, el corte de boleto sería con la nueva tarifa a 29 pesos.

Frank recordó que cuando se firmó el pacto fiscal y se aprobó el Presupuesto se dejaron sin efecto los subsidios que ingresaban a las empresas para que las tarifas no aumentasen. “Políticamente se debería haber hecho un análisis serio para saber si los municipios podían afrontar las consecuencias de esa quita de subsidios. Pero no se consultó a los municipios, ni siquiera a los de mayor volumen de pasajes, como Paraná con 110.000 pasajes diarios”. Tampoco se evaluó si la readecuación de tarifas era viable y a qué precio sería.

Qué dice UTA

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Entre Ríos se han mostrado cautos con la información que se dio a conocer para destrabar el conflicto laboral, según expresó a AIM el secretario General del sindicato, Carlos Dittler. El viernes, la Provincia dio a conocer que fueron girados a cuentas municipales un adelanto de 12 millones de pesos para pagar los sueldos de los choferes y restablecer el servicio de ómnibus frenado desde hace 15 días en la región metropolitana.

“Estamos esperando que le paguen a los trabajadores. No sabemos si es real o no, si transfirieron los fondos al municipio. A mí no me ha llamado nadie. Cuando esté el depósito en las cuentas de los trabajadores, levantaremos la medida”, señaló a esta Agencia Dittler, ante el anuncio dado a conocer por ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto, que expresó que “ante la falta de respuestas de los responsables de la situación que ha dejado sin un servicio público a la capital entrerriana, la provincia vuelve a redoblar esfuerzos, a lo ya abonado durante los primeros días de este mes”,

El dirigente gremial explicó que la mesura ante la información está dada porque en distintas oportunidades se abrieron perspectivas para resolver el conflicto y que luego se dieron de bruces.

De la Redacción de AIM.