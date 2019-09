Print This Post

El Gobierno publicó un decreto con medidas que van a contramano de lo que pregonó Macri en su carrera: control de cambios. Nadie habla de la campaña. Más bien, el foco está puesto en la estabilidad. Sin la reelección en vista, Macri espera una ayuda del FMI para frenar la caída.

A 55 días de las elecciones, en la Casa Rosada no están pensando en octubre. Menos aún a medida que toman medidas impopulares y a contramano de las posturas liberales que defendía Mauricio Macri, tal como el control de cambios, a través de un decreto de necesidad de urgencia. La estabilidad del dólar es la principal obsesión del mandatario, así como el enojo con el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, por parte de un sector ultra de la Casa Rosada. Sin previo aviso, la mayoría de los ministros tuvieron que firmar ayer, a las 11 de la mañana, el decreto que intenta controlar la fuga hacia el dólar.

El último miércoles habían intentado mantener las reservas al anunciar el “reperfilamiento” de la deuda. “Estamos tomando las medidas necesarias, no las que nos hubieran gustado”, comentaron desde el Gobierno. Macri retoma un control de cambio, cuando se complacía de haberlo anulado en diciembre de 2015, cuando asumió como Presidente. Y, ahora, a raíz de la crisis, tanto Alberto Fernández como analistas extranjeros como el ex funcionario del Tesoro de Estados Unidos, Mark Sobel, y un ex funcionario del FMI, Desmond Lachman, aducen que esa decisión de levantar el “cepo” en un solo paso fue el precursor de los problemas macroeconómicos de la era Cambiemos. El único argumento de la Casa Rosada para defender esta medida es que “protege a los sectores medios”.

El razonamiento es que el decreto permite comprar hasta 10 mil dólares por persona. La obsesión de Macri hoy es el nivel del dólar. La otra es la postura de Alberto Fernández. “En la medida que Fernández siga generando desconfianza en los mercados de corto plazo y además alimente esa desconfianza todo se hace difícil; el Gobierno está decidido a defender la estabilidad del sistema”, comentó este domingo a un miembro del gabinete.

Hay otros referentes macristas que piden también bajar los decibeles desde la Casa Rosada. “Preocupa Alberto pero también los ultras de Balcarce 50”, comentaba. Nadie sabe cómo hará campaña Macri, en este escenario. Por el momento, los voceros del oficialismo serán los legisladores Eduardo Amadeo, Luis Naidenoff, Esteban Bullrich y Karina Banfi, por ejemplo. Nadie habla de la campaña. Sólo hablan de llegar a octubre con un escenario de estabilidad. La otra obsesión y a quien Macri prende velas en estas horas es al FMI.

“Puede haber novedades esta semana”, comentó una fuente del Gobierno. Esperan que el Fondo anuncie esta semana el comienzo de la quinta revisión que habilitaría el desembolso de 5.400 millones de dólares. Más que en buscar el apoyo interno, Macri puso el foco de su gestión en atar ciertas políticas al orden internacional liberal, en especial cuando firmó el acuerdo con el Fondo, por más de 56 mil millones. En gran parte de su mandato celebró que “el mundo” celebraba sus medidas. Pero ahora el Gobierno muestra esa dependencia, cuando el FMI no revela aún cuando haría el desembolso que le traería alivio a la Casa Rosada para llegar a las elecciones de octubre.

Entretanto, el presidente intentará respetar su agenda. Por ejemplo, este lunes encabezará una reunión de gabinete en la que analizarán cómo recibieron los mercados sus medidas de control de cambios. Y a las 17, recibirá a sus aliados de la UCR y a Elisa Carrió, así como a Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal para discutir la estrategia política. La idea es alejarse de la Casa Rosada, en cada campaña regional.

