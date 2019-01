Solanas bregó por un peronismo “no timorato ni indiferente”

Print This Post

Ante un salón colmado de jóvenes de toda la provincia, en la Escuela Hogar de Paraná, el diputado nacional Julio Solanas encabezó un encuentro de Unidad Ciudadana, donde afirmó que el espacio es “una construcción colectiva en la que nadie es más importante que el conjunto”; llamó a “no ser dubitativos”; ratificó el liderazgo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, valoró la figura el ex gobernador Sergio Urribarri y bregó por “un peronismo no timorato ni indiferente, con la voluntad política de vencer a Mauricio Macri y triunfar en la provincia de Entre Ríos”.

Solanas agradeció a la multitud de jóvenes presentes y en especial a los que hicieron uso de la palabra. “Hemos dado muestras de dar espacio a los jóvenes para que tengan un ámbito para expresarse, debatir y también interpelar a los mayores”, expuso. Luego, bregó por “una Secretaría de la Juventud no de burócratas, sino de jóvenes en el territorio”.

El dirigente definió al espacio como “una construcción colectiva en la que nadie es más importante que el conjunto”, marco en el cual se presentó como “un eslabón más”. Luego, definió: “Las actividades políticas que hacemos no son actos, sino encuentros fraternales para abrazarse, algo que se ha perdido en Entre Ríos, donde hay muchos dirigentes distantes”. Luego, destacó la figura de Néstor Kirchner, para quien pidió un homenaje, y recordó “cuando venía a la provincia y se tiraba encima de la gente”.

“Nuestro tiempo requiere no ser dubitativos. Este espacio político constituido por miles y miles de compañeros no habla de alternativas eliminando personas. Nos sentimos orgullosos de nuestros dirigentes, de los movimientos sociales, gremios y de los partidos políticos que hoy estamos aquí”, indicó, antes de remarcar que “este espacio tiene una líder que es Cristina Fernández de Kirchner”.

“No tenemos que explicarle al pueblo cuál es tal o cuál alternativa. Queremos abrazarnos con todos y eso nos da una inusitada fortaleza que nació en diciembre en Villaguay, donde confluyeron muchas expresiones políticas en este enorme colectivo que avanza en toda la provincia, porque no tiene presión y tiene libertad”, añadió.

“Acá hay voluntad política de vencer a Mauricio Macri y también de vencer en la provincia de Entre Ríos. Por eso no tenemos ataduras y por eso los compañeros no hablaron pensando que alguien los iba a retar por lo que dijeron”, continuó.

“Sabíamos lo que iba a venir y no nos equivocamos: este modelo económico que nos saquea. Y tenemos claro que si Cristina seguramente es presidenta vamos a pedirle la derogación de la ley que le sacó 6.000 millones de pesos a los jubilados, a lo que seguramente va a acceder. Esa es una definición de nuestro espacio político”, destacó más adelante.

“Tenemos claridad y podemos hablarle a nuestro pueblo con las certezas que hoy necesita. Un gobernador siempre debe defender los intereses de su provincia. Eso es indubitable. Y eso es lo que hizo Urribarri, a quien he escuchado discutir con ministros y más de una vez cerró la puerta y se fue”, resaltó.

Solanas: ¿gobernador?

Varias veces a lo largo del acto la multitud cantó “Julio Solanas gobernador”, a lo que el dirigente respondió: “Ustedes me lo piden y también me lo pide un compañero que fue dos veces gobernador. Son todos muy generosos y la generosidad es una expresión revolucionaria que debemos tomar de los mejores”. También llamó a “tomar el mensaje del Papa Francisco del encuentro, de encontrarnos con todos, ese es el camino”.

“En nuestro territorio tenemos que recorrer y hablar con nuestro pueblo porque hay mucho dolor y ese dolor nos tiene que llevar a cambiar la provincia de Entre Ríos”, indicó luego, antes de llamar a “no pactar con el narcotráfico”, en alusión a la situación del gobierno de Paraná, a “no ser indiferentes” y a “plantarnos ante la injusticia”.

“No somos un peronismo timorato, miedoso, indiferente, sino todo lo contrario. Macri y sus ministros son indiferentes y vienen a robarle el corazón y la esperanza al pueblo argentino”, comparó.

Urribarri destacó el discurso de Solanas

El exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sergio Urribarri, participó del encuentro y destacó el discurso de Solanas. “Julio es un compañero y un amigo, pero por sobre todas las cosas es un dirigente comprometido y por eso es un orgullo compartir un espacio político con él. Su discurso de hoy da cuenta de sus convicciones y de la humildad que lo caracteriza. En estos momentos tan difíciles que estamos atravesando son necesarios dirigentes como él que tienen bien claro el valor de las construcciones colectivas, que enfrentan el ajuste y el saqueo del Gobierno Nacional y que trabajan por un proyecto de país y de provincia con justicia social”, manifestó.