Soskin: “Da la impresión que hay que mover la causa una sola vez al año”

El vicepresidente de la Asociación Israelita de Paraná, Daniel Soskin, apuntó a AIM que “casualmente” cada 18 de julio aparece un pequeño avance en la causa que investiga el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia): “Da la impresión que hay que mover la causa, la memoria o el recuerdo una sola vez al año”.

A 24 años del atentado en el murieron 85 personas y hubo 300 heridas, no hay resoluciones trascendentales. “Evidentemente, si sigue así la cosa, tendremos por unos cuantos años más el pedido de justicia”, dijo a esta Agencia Soskin.

En ese sentido, el dirigente entrerriano apuntó que la información develada hoy sobre Assad Barakat -quien llevó U$S 10 millones destinados a las arcas del grupo acusado por el ataque terrorista a la mutual judía- la toman con prudencia: “Preferimos ser muy cautelosos, parece increíble pero cada vez que llegamos a un 18 de julio siempre hay alguna noticia impactante que surge casualmente ese día. Da la impresión que hay que mover la causa, la memoria o el recuerdo una sola vez al año”.

En ese marco, subrayó que la comunidad tiene sus instituciones que siguen el tema todo el año, “por eso tomamos con cautela, con pinzas, lo que se va informando, ya que hasta ahora no hay muchos avances referidos a la causa”.

Para Soskin la derogación del Memorándum con Irán representó solamente dejar sin efecto un acuerdo que no tenía sentido, ya que “el Estado teocrático de Irán es un Estado que financia el terrorismo internacional, por eso que no iba a colaborar con la investigación, pero eso no significa que derogar el memorándum y dejar las cosas como estaban en momentos previos puedan lograr un avance. Era, solamente, limpiar algo que sabíamos que era totalmente ridículo, ineficaz y, según algunas versiones, mal intencionado”.

Paraná recordará a las víctimas de la Amia con una ceremonia religiosa

El habitual acto que se realizaba frente al monolito en memoria a las víctimas de los atentados a la Amia y la Embajada de Israel en la plaza de Mayo de Paraná no se hará este año, pero se recordará a las víctimas el viernes en el Kabalat Shabat, indicó Soskin.

Al respecto, apuntó que habrá una oración por los fallecidos, canciones recordatorias y una charla dirigida por presidente del Consejo Federal de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (Daia), Diego Dlugovitzky.