Sube la temperatura en la recta final del invierno

A partir de este jueves comenzará a vivirse un clima con marcas termométricas más templadas en la región, a un mes de la finalización de la temporada invernal. Si bien se mantendrá mañanas algo frías, con el correr del día se superaría los 20º de máxima, según registró AIM en el parte oficial de Defensa Civil. La inestabilidad llegaría hacia el fin de semana.

El Departamento de Meteorología de Defensa Civil provincia emitió esta tarde el pronóstico del tiempo para las próximas jornadas, donde se destaca el alza de la temperatura promedio que se venía dando hasta la fecha, con el predominio del frío propio de la época. A partir de este jueves ya el termómetro comenzará a subir, de acuerdo a lo que se informó a esta Agencia.

Para mañana se anuncia “vientos débiles con incrementos a regulares del Este durante el día. Frío durante la mañana. Ocasionales heladas débiles principalmente sobre los departamentos del sudeste provincial. Probabilidad de bancos de nieblas y neblinas en áreas suburbanas. Despejado a muy poco nuboso. Tiempo bueno. Humedad en leve aumento. Luego, durante el día, nubosidad en incremento parcial y temporal. Temperatura mínima en leve ascenso y máxima en ascenso”, se destacó. En este sentido, se prevé una mínima de entre 2º y 4° C, con una sensación térmica de entre 0º a 2° C. En cuanto a al máxima, será de 18º a 20° C, con una térmica que oscilará entre los 19º y 21° C.

Para el viernes, en tanto, se anuncian “vientos débiles y regulares del este y Sudeste. Frío o muy fresco durante la mañana. Baja sensación térmica por acción del viento. Probabilidad de bancos de nieblas y neblinas en áreas suburbanas. Despejado a poco nuboso. Tiempo bueno. Humedad en aumento. Luego, hacia la tarde o noche, nubosidad en incremento paulatino. Vientos rotando a regulares del Noreste. Temperatura mínima en ascenso y máxima en leve ascenso”. En cuando a las condiciones de temperatura, se pronostica una suba en la mínima, que estará entre los 4º y 6° C, con una térmica producto del viento y humedad de 2º a 4° C, siendo menores en el Sur de la provincia. La máxima pronosticada volverá a trepar unos grados, e irá de 19º a 21° C, con una sensación de entre 20º y 22° C, pronosticándose las mayores en el Noreste.

Defensa Civil finalmente que si bien “no se observan fenómenos inestables o de significación para los próximos días”, se avisa que aún con las mañana frescas y “paulatino incremento térmico con el correr de los días, se recomienda precaución con la utilización de artefactos de calefacción que consuman oxígeno del interior de la vivienda, mantener una adecuada ventilación. La próxima situación de inestabilidad se estima para el próximo fin de semana”.